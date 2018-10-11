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Tansu 8 ay hapis yatacak

11 Ekim 2018 Perşembe 22:11
Tansu 8 ay hapis yatacak

Kamalı Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Alsancak’ta meydana gelen “Ciddi darp” ve “Adam kaçırmaya teşebbüs” suçlarından yargılanan Hakkı Tansu aleyhindeki davayı karara bağladı. Aleyhine getirilen 2 davadan suçlu bulunan Tansu, 8 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır okudu. Alsancak’ta 2015 yılında meydana gelen olayda, Hakkı Tansu 2 Rum ile soyguna teşebbüs suçundan yakalanmıştı. Tansu’nun 2 Rum suç ortağı ise Güney Kıbrıs’a kaçmıştı. Hakkı Tansu’nun “Silahlı soygun”, “Adam kaçırmaya teşebbüs”, ve “ciddi darp” suçlarından tutuklanmış, yargılanma aşamasında “Silahlı soygun” davası geri çekilmişti. Oy birliği ile alınan kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, olayın 2015 yılında 25 Ekim tarihinde Alsancak’ta Kani Akansu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. “Adam kaçırmaya teşebbüs”, ve “ciddi darp” suçlarının yaygınlaşan ciddi ve vahim suçlar arasında dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Kır, Hakkı Tansu’nun oy birliği ile 8 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

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