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Tantura Kavşağında korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 16:15 raddelerinde meydana geldi.

22 Şubat 2022 Salı 20:53
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Tantura Kavşağında korkutan kaza!
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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu Tantura kavşağında doğu istikametinde seyreden Pembe ERTUĞ (K-43) yönetimindeki ZPS 389 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solunda Tuzla yol kavşağında bulunan trafik adasına aracının ön kısmı ile çarparak bir takla atıp trafik adası üzerinde tavanı üzerinde durması sonucu bir trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayten ERTUĞ (K-14) Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisinde Tedavi altına alındı.
Polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor

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