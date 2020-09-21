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Tanya elemeyi geçti

MasterChef Türkiye'de Tanya Kilitkayalı elemeye kaldı yarışmada Selin elendi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 11:49
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Tanya elemeyi geçti

Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı'nın yarıştığ MasterChef Türkiye'de eleme oyunun yarışmacıları ahtapot yemeğiyle mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesine göre son ikiye Tanya ve Selin kaldı. Bu hafta MasterChef'ten elenen ise Selin oldu.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, Selin'in ahtapotu tam pişiremediği için elendiğini söyledi. Tadım sırasında, tam pişmeyen ahtapotu yemekte zorlanan Somer Şef, yemeği Selin'e de tattırdı.

Selin de kendi yaptığı ahtapotu yiyemedi. En kötü ikinci tabağı yapan yarışmacı olan Tanya'yı da uyaran Sivrioğlu, "Burada kaldığın her an için Selin'e teşekkür et. Yapamadığın bir yemekle sondan ikinci oldun. Eğer Selin'in ahtapotu çiğ kalmasaydı buradan sen elenecektin" dedi.

MasterChef’in beşinci haftasında Furkan, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Furkan, rakip takımın kaptanı olarak Selin’i seçti. Sonrasında ise mavi takım ile Kırmızı takımın yarışmacıları seçildi.

Oluşturulan bu iki takım, üç dokunulmazlık oyunu oynadı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme potasına gönderilen isimler Serhat ve Özgül oldu. Sonraki iki dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan ise Selin, Sefa, Tanya ve Berker eleme potasına giren isimler oldu.

Eleme gecesi ilk turunda altı yarışmacı şeflerin karşısına çıktı. Bu turda yarışmacılara verilen beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) bir yaratıcı yemek yapmaları istendi.

Bu oyunda verilen süre ise 45 dakika idi. Süre sonunda şefler hazırlanan tabakların tadımını yaptı. MasterChef 2020 jürisi ortak kararına göre gecenin en iyi tabağını hazırlayan Serhat oldu. Devamında ise başarılı olan Sefa ve Özgül, MasterChef'te bir hafta daha yarışmayı garantilediler.

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