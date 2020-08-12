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Tanya, MasterChef’de ilk 16’da

Ülkemizi MasterChef’te temsil eden Tanya Kilitkayalı, bu akşam bir başarı daha elde ederek 16 kişilik ana kadroya girdi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:19
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Tanya, MasterChef’de ilk 16’da

Ülkemizi MasterChef’te temsil eden Tanya Kilitkayalı, bu akşam bir başarı daha elde ederek 16 kişilik ana kadroya girdi.

MasterChef’in bu akşam yayınlanan bölümünde Tanya Kilitkayalı, yaptığı karides tabağı ile rakiplerini geride bırakarak MasterChef’in 16 kişiden oluşan ana kadrosuna girdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi.

Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi.

16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar ise Barbaros ile Tanya.

Son Güncelleme: 12.08.2020 08:23
Anahtar Kelimeler:
MasterChefTanya Kilitkayalı
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