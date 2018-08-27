Tapu devirleri kişinin bulunduğu ilçede yapılabilecek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, imar planlarının hızla 6 bölgede hayata geçmesi için hazırlıkların sürdüğünü ifade ederken vatandaşın da hizmete kolay ulaşması adına çalışmaların devam ettiğini belirtti

ARTIK DEVİR BÖLGESİNDE YAPILACAK:

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tapu devirlerinin kişinin bulunduğu ilçede yapılabileceğinin müjdesini verdi. Baybars: “Kişileri hem zaman kaybından, hem de masraftan kurtarmış olacağız. Merkeze ciddi bir yığılma oluyordu onu da ortadan kaldırdık”

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkesel fiziki planın 2015 yılında yürürlüğe girdiğini ve 9 bölgede imar planı yapılmasını öngördüğünü anımsattı.

Bugüne kadar sadece Lefkoşa imar planının yapıldığını anımsatan Baybars, kendileri göreve geldikten sonra da Girne-Çatalköy imar planını devreye koyduklarını söyledi.

Baybars, bunların dışında ülkenin imar plansız emirnamelerle yönetildiğini ve ciddi anlamda bunun şehir planlamasını etkilediğini anlatarak, bugüne kadar emirnamelerin her dönemde biraz keyfi nitelikli kullanılmasından dolayı imar dengesini bozduğuna vurgu yaptı.