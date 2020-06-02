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Tapu harçlarında indirime gidildi

İçişleri Bakanlığı, tapu harçlarında indirime gidildiğini bildirdi.

02 Haziran 2020 Salı 18:51
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Tapu harçlarında indirime gidildi

İçişleri Bakanlığı, tapu harçlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Dünya çapında yıkıcı ekonomik etkilerini göstermeye başlayan Covid-19 salgının ülkemizde de yarattığı sektörel durgunluğu aşmak ve ekonominin en az zararla bu süreci atlatması amacıyla, ülke ekonomisinde 130’dan fazla sektörü etkileyen gayrı menkul sektörünün canlanması için Bakanlığın, ilgili sektörler ile yapmış olduğu istişare ve çalışmalar sonrasında "Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü’nde değişikliğe gidildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Birçok ülke gibi Covid-19 salgından olumsuz etkilenen ülkemizin de ekonomik sahada güçlenmesi ve canlanması hedefiyle, ekonomimizin ana sektörlerinden biri olan gayrı menkul sektörününde yaşanan durgunluğun aşılması, ülke ekonomisinin canlanması ve bu kriz döneminde ekonomimizin en az zararla düzlüğe çıkması için tapu harçları ve ücretlerinde kriz dönemine özel düzenleme yapılmıştır.

Buna göre;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ilk defa 140 metre kareye kadar daire veya konut aldığında %1 , sonraki alımlarda 300 metre kareyi geçmemesi halinde %3, 300 metre kareyi geçmesi halinde ise; %4, diğer taşınmaz mal satış ve bağış işlemlerinde ise %4, olarak belirlenen tapu haçları, bu tüzük kapsamındaki taşınmaz mallarla ilgili yabancılar tarafından ödenecek olan tüm harçlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının ödediği yüzdelik oranına indirilmiştir.

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü’nde yapılan indirim 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarihte dahil) yürürlükte kalacaktır”

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıTapu Harçları
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