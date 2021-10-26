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Tapu ve Kadastro Dairesi’nde 1 Kasım'dan itibaren sadece devir ve ipotek işlemleri yapılacak

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü, 1 Kasım’dan itibaren sadece devir ve ipotek işlemleri için randevu alacak.

26 Ekim 2021 Salı 14:46
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Tapu ve Kadastro Dairesi’nde 1 Kasım'dan itibaren sadece devir ve ipotek işlemleri yapılacak
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İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Yapılan duyuruda Tapu ve Kadastro Dairesi’nde 1 Kasım’dan itibaren sadece devir ve ipotek işlemleri için randevu alınacağı açıklandı.

Daire tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Kasım tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığının resmi sitesinde (takbis.gov.ct.tr) randevu işlemleri bölümünden devir ve ipotek işlemleri için çevrim içi (online) olarak başvuru yapılabiliyor.

Öte yandan açıklamada, “Online randevu alamayacak olup Devir ve İpotek işlemleri için randevu talep eden kişiler ise aşağıdaki hatlardan randevu talepleri için yardım alabileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.

Tapu Ve Kadastro Dairesi Randevu Bilgi ve Yardım Hatları

Tel: (0392) 6111404

Tel: (0392) 6111375

Randevu Alan Kişilerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Hususlar:

Randevu başvurusu yapacak kişilerin,gerek internet üzerinden online olarak gerekse de telefoniyen ilgili memura verecekleri bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

İşlem yapmak üzere çağrılan kişilerin,verilen randevu gün ve saatinde ilgili Kaza Tapu Amirliğinde hazır olması gerekmektedir.Randevu verilen gün ve saat dışında kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Tapu Ve Kadastro Dairesi
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