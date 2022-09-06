Tarifenin üzerinde ücret belirleyenlere işlem başlatılacak

Açıklama şu şekilde:

Son zamanlarda vatandaşlarımızdan özel okulların öğrenci taşıma ücreti adı altında velilerden ücret talep ettikleri ve bu ücretin çok fazla olduğu ve bu tarifeyi kimlerin nasıl belirlediği ile ilgili şikayetler gelmektedir.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması ( Denetim) Yasasında belirtildiği gibi İzin Kurulu tarafından izinlendirilmiş araçlarla yolculara uygulanacak taşıma tarifesini belirleme yetkisi İzin Kurulundadır. İzin Kurulunun belirlemiş olduğu ve şu an yürürlükte olan tarifenin üzerinde ücret belirlenmesi yasaya aykırıdır. Belirlenecek öğrenci taşıma ücretlerinin yürürlükteki tarifeye uygun olarak belirlenmesini bu tarifenin üzerinde ücret belirlenmesi halinde gerekli işlemlerin başlatılacağını öneme duyururuz.