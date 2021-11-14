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Tarihi değeri olan tabela satışa çıkarıldı

1974 öncesi Maraş’ta bulunan ve tarihi değeri bulunan bir tabela, iki ay önce belediyenin sokağı temizlemesi sırasında kaybolmuştu. Kaybolan tabela dün akşam saatlerinde Facebook’ta satılığa çıkarıldı.

14 Kasım 2021 Pazar 19:59
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Tarihi değeri olan tabela satışa çıkarıldı
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Gündem Kıbrıs Özel

1974 öncesi Kapalı Maraş’taki bir dükkanın tabelası olarak kullanılan tabela, iki ay öncesine kadar Mağusa Belediyesi’nin kontrolündeki Maraş yolunda dükkan üzerinde asılıydı. Tabela, belediyenin sokakta yaptığı ‘temizlik’ sırasında kaybolmuş ve o günden beri de bulunamamıştı. Konuyla ilgili 4 Kasım günü kişisel hesabından açıklama yapan Dolgun Dalgıçoğlu adlı yurttaş, tarihi değeri olan tabelanın kaybolmasıyla ilgili ‘müzeye bile konulabilecek değerdeki tabela nerede ve o tabelayı kim, ne için aldı?’ şeklinde sormuştu. 

Sosyal medyada tabelayı satılığa çıkaran Gülpınar Hurdacılık, olaya açıklık getirdi...

Gülpınar konuyu şu şekilde açıkladı:

Rahmetli dedem 1974 sonrası yıllarca Rumlardan kalan bir kahvehaneyi işletmekteydi. Hala bize ait olan kahvehane uzun yıllardır kapalı durmaktaydı. Ben hurda işi yapmaktayım. Kahvehanedeki hurdaları alıp kahvehaneyi temizlerken bu tabelayı buldum temizledim ve odama astım. Ben hiç Kapalı Maraş’a gitmedim fakat aynı tabeladan birkaç kişide olduğunu biliyorum. Zaten tabelaya bakılırsa Kapalı Maraş’ta olan tabeladan daha yıpranmış olduğunu görürsünüz; çünkü üzerinde bir sürü eşya vardı, zamanla yıprandı. Bu tabelanın tarihi eser olduğunu düşünmüyordum. Beni hırsızlıkla suçlayan hakkımda haber yapan tüm yazılı ve görsel basınla ilgili yasal hakkımı kullanacağım kamuoyuna duyururum. Sözlerine yer verdi.

Son Güncelleme: 14.11.2021 21:15
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