Tarihi değeri olan tabela satışa çıkarıldı

1974 öncesi Maraş’ta bulunan ve tarihi değeri bulunan bir tabela, iki ay önce belediyenin sokağı temizlemesi sırasında kaybolmuştu. Kaybolan tabela dün akşam saatlerinde Facebook’ta satılığa çıkarıldı.

1974 öncesi Kapalı Maraş’taki bir dükkanın tabelası olarak kullanılan tabela, iki ay öncesine kadar Mağusa Belediyesi’nin kontrolündeki Maraş yolunda dükkan üzerinde asılıydı. Tabela, belediyenin sokakta yaptığı ‘temizlik’ sırasında kaybolmuş ve o günden beri de bulunamamıştı. Konuyla ilgili 4 Kasım günü kişisel hesabından açıklama yapan Dolgun Dalgıçoğlu adlı yurttaş, tarihi değeri olan tabelanın kaybolmasıyla ilgili ‘müzeye bile konulabilecek değerdeki tabela nerede ve o tabelayı kim, ne için aldı?’ şeklinde sormuştu.

Öte yandan bahsi geçen tabela Gülpınar Hurdacılık tarafından dün akşam saatlerinde Facebook üzerinden satılığa çıkarıldı. Kıbrıs Bazaar adlı grupta satılığa çıkarılan tabela ile ilgili ‘koleksiyon severler için satılık’ ibaresi kullanıldı.

Kaynak: Gazzedda Kıbrıs