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Tarihi eser operasyonu: "4 tutuklu"

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:48
Tarihi eser operasyonu: "4 tutuklu"
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 23:30 sıralarında Lefkoşa’da polis tarafından yapılan operasyon sonucu bir van araç içerisinde satışa arz edilmiş şekilde Etnografik nitelikteki eski eser olan iki adet tunçtan mamul kilise çanı ve muhtelif ebatlarda altı adet bakırdan mamul şamdan bulunarak emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
EserTarihi4HaberGündemPolis
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