Tarihi ev küle döndü

Lefkoşa'da Surlariçinde Türk Bankası Sokak üzerinde Evkaf İdaresi’ne ait boş bir ev kül oldu. Yangının nedeni henüz bilinmezken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Polisten verilen bilgi şöyle:

Bugün saat 19:40 sıralarında, Lefkoşa'da Surlariçinde Türk Bankası Sokak üzerinde Evkaf İdaresine ait 19 numaralı kullanılmayan boş evde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu ev içerisindeki eski kullanılmayan eşyalar ve çöpler yanarak zarar gördü.

Yangın sonucu ayrıca evin çatısı çökerek zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.