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Tarihi manastırın kapıları çalındı

Çamlıbel’deki Saint Panteleimon Manastırı içerisindeki kilisenin tarihi kapıları çalındı..

18 Aralık 2020 Cuma 12:48
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Tarihi manastırın kapıları çalındı

Çamlıbel’deki  Saint Panteleimon Manastırı (Moni Agıos Panteleımonos) içerisinde bulunan kilisenin tarihi kapılarının çalındığı öğrenildi

İki adet kapının ne zaman çalındığı bilinmiyor. Konu bugün polise aksettirildi. Polisin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği( ÇAM-SEV) Başkanı Adıgüzel Akdeniz, tarihi kapıların ne zaman çalındığını bilmediklerini olayı bugün fark edip polise bilgi verdiklerini anlattı.

1735 yılında inşa edildi

Panteleemon Manastırı Osmanlı Döneminde Mirtu köyünün büyümesinde, gelişmesinde ve sosyoekonomik yapısında önemli bir rolü olan manastır  köyün doğusunda , Çamlıbel – Lefkoşa yolu üzerindedir. Manastırın inşa edildiği tarih ile ilgili  kesin bir belge yoktur .

Kuruluş aşamasında Kıbrıs’ı ziyaret eden Rus gezgin keşiş Vassili Barski’ye göre manastırın inşa edildiği tarih 1735’tir.  Bugünkü manastır binaları değişik dönemlerde yapılmıştır. Manastırın ana giriş kısmı ve misafir kompleksinin bir kısmının inşa tarihi 1910’lu yılların başıdır. Binaların büyük bir kısmının mimari özelliği yoktur . Fakat kilise yapısı Rönesans dönemi özelliklerini  içerir . Kilise iki geçitli (koridorlu) ve kemerli bir yapıdır.
Manastır biri güneyde , diğeri ise batıda bulunan iki bina kompleksinden meydana gelmiştir. Bu komplekslerde yer alan yapıların tümünün  hem zemin, hem de üst katları kemerlidir.
Manastır binaları II.  Barış Harekatı’nın tamamlanmasından sonra askeri bölge içerisinde kaldı.  2000’li yılların sonlarına doğru askeri birlikler  bölgeden tamamen çekildi ve manastır binaları boşaltıldı.

HABER - KAYNAK : SES KIBRIS

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