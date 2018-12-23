Tarihi Venedik Su Kemeri'nin hali içler acısı...

Aplıç Sınırı’ndan gelen turistlerin ilk gördüğü tarihi eser; Venedik Su Kemeri’nin hali içler acısı.
• Kıbrıs Postası yol kenarında bulunan Venedik Su Kemeri’nin içler acısı halini görüntüledi. Çekilen görüntülerin ardından “Turistleri biz böyle mi karşılıyoruz?” sorusu akıllara geldi.
• Öte yandan, kemerin karşısında bulunan hurma ağaçlarının arasında bulunan çöpler de objektiflere yansıdı.
“Turistleri böyle mi karşılıyoruz?”
Sınır kapısını görüntülemeye giden Kıbrıs Postası yol kenarında bulunan Venedik Su Kemeri’nin içler acısı halini görüntüledi. Çekilen görüntülerin ardından “Turistleri biz böyle mi karşılıyoruz?” sorusu akıllara geldi.
Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
Aplıç Sınır Kapısı’nın yaklaşık 100 metre ilerisinde, ülkeye Aplıç’tan gelen turistin ilk gördüğü tarihi yapı olan Venedik Su Kemeri’nin, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu dikkat çekti.
Hurma ağaçları çöplerle boğuşuyor
Öte yandan, kemerin karşısında bulunan hurma ağaçlarının arasında bulunan çöpler de objektiflere yansıdı. Hurma ağaçlarının çöplerle boğuştuğu gözlerden kaçmadı.