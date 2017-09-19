Tarihi yapılar kaderine terk edildi

Yeni Bakış

Girne Tatlısu Sahil Şeridi üzerinde bulunan Vakıflar İdaresi'ne ait tarihi eser niteliği taşıyan Kemerli Harnup Ambarı yıkılmaya terk edildi.

Yıllardır ne Vakıflar İdaresi ne de Tatlısu Belediyesi'nin değer verip sahip çıkmadığı tarihi harnup ambarlarının muhteşem kemerlerinin bir kısmının yıkılırken, bir kısmı ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu ve benzeri tarihi ve kültürel mirasa hükümet ve belediyelerinin sahip çıkmaması ise düşündürücü.

