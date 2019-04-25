Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Tarım Bakanı'ndan narenciye açıklaması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, narenciyede, sürekli üretilen ve sürekli satılabilen ürüne yönelik dönüştürücü adımlar atmanın temel vazifeleri olduğunu söyledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 12:16
Tarım Bakanı'ndan narenciye açıklaması
banner44

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şahali, narenciyede hasat sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecileri Ltd.’e (CYPFRUVEX) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Cypfruvex yöneticilerinden bu yılki hasatla ilgili bilgi alan Şahali, daha sonra Cypfruvex Paketleme Tesisi, Meysan Konsantre Tesisi ve Kıbrıs Narenciye Üreticileri Ltd. Narenciye Paketleme Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Şahali’ye incelemeleri sırasında Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay eşlik etti. 

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Olgu ve diğer yöneticiler, Şahali’ye yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi verdi. Şahali, incelemeleri sırasında Cypfruvex Paketleme Tesisi çalışanlarıyla da bir araya geldi.

CANGİL 

Cypfruvex Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Cangil, Cypfruvex olarak bu yıl limon, greyfurt, mandora ve valencia olmak üzere toplam 21 ton ürün aldıklarını söyledi.

Valencia portakalın hazır olana kadar diğer ürünleri işleyip, hazırladıklarını kaydeden Cangil, mandora hariç, diğer tüm ödemeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaptıkları hesaplara göre toplam 16 milyon TL’lik bedelin 10 milyon TL’sini ödediklerini belirten Abdullah Cangil, bu nedenle de bu yıl üreticilerin kendilerine güven duyarak, ürünlerini Cypfruvex’e vermeyi bir avantaj olarak gördüklerini dile getirdi.

“Biz bu işlemleri yaparken ürün bedellerini en yüksek fiyattan almayı öngördük” diyen Cangil, Cypfruvex çalışanlarının maaş, diğer ücretler ve sosyal katkılarını harfiyen yerine getirdiklerini ifade etti.

banner41
Cypfruvex’in üreticiye yönelik taahhütlerinin çok önemli bir kısmını yerine getirmiş durumda olduğunu aktaran Abdullah Cangil, ellerinde yaklaşık 3 bin ton valencia portakal kaldığını, bu miktarı da mayıs ortasında tamamlayıp, sezonu kapatacaklarını kaydetti.

ŞAHALİ 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticilerle yaptığı görüşmede, Cypfruvex’e ihtiyaç duyulduğunu gördüğünü söyledi.

Üreticilerin Cypfruvex’in daha da güçlenmesini ve daha geniş bir operasyon yürütüyor olmasını samimiyetle beklediğini ifade eden Şahali, bunun bir kamu kurumu olan Cypfruvex’in üreticiye ne kadar gerekli olduğunun anlaşılması bakımından çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Şahali, geçmişte sıklıkla sorunlarla anılan Cypfruvex’in an itibarıyla üretici nezdindeki itibarının son derece yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Cypfruvex’in bir kamu kurumu olması nedeniyle narenciye sektöründeki trendleri belirleyen bir misyona sahip olduğunun altını çizen Şahali, şöyle konuştu:

“Bunun ötesinde Cypfurex’in sahip olduğu kaynaklar sektörün diğer paydaşları tarafından da kullanılmakta ve üretilen ürünlerin pazarlanması amacıyla değerlendirilmektedir. Bizim tüm gayretimiz narenciyede hasat mevsimi diye bir kavramın ortadan kaldırılması ve en azından yılın önemli bir kısmı boyunca devam edecek bir hasat ihtimali ortaya çıkaracak ürün deseninin sağlanmasıdır. Bu hem üretici açısından hem de üretimden kaynaklanacak istihdamın geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle gerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının sahip olduğu imkânların bu çerçevede değerlendirilmesi, gerekse de üretici örgütleriyle birlikte konuyu enine boyuna değerlendirerek hasat mevsimini uzatacak istihdam ihtimalini disiplinli bir biçimde, çalışanların sosyal güvenlik ve menfaatlerini gözeterek geliştirecek bir yaklaşım için gayret içerisinde olacağız”.

Bu yıl narenciyede mevsimin sağladığı avantajın çok iyi değerlendirildiğini işaret eden Erkut Şahali, narenciye sektörünün, hem ülkede yağışların çok olması hem de ihraç pazarlarında beklenenden düşük rekoltelerin yaşanması nedeniyle yüzünün geçmiş yıllara oranla daha bir güler pozisyonda olduğunu söyledi.

Narenciyeyi, gerekli dönüştürücü adımları atarak mevsimden ve ihraç pazarlarının durumundan bağımsız bir biçimde sürekli üretilen, sürekli satılabilen halde tutmanın kendilerinin en temel vazifesi olduğuna vurgu yapan Şahali, bu çerçevede ihracatçı kuruluşlar ve özellikle de bir kamu kurumu olan Cypfruvex’in misyonunun son derece önemli olduğunu açıkladı.

Bakan Şahali, Cypfruvex’in özerk yapısını koruyabileceği güvencelere kavuşturulmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı ve konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Üreticilerin profesyonel yöneticilerle birlikte kendi ürünlerini pazarlayacakları bir yaklaşımla Cypfruvex’i tekrardan dönüştürmelerine acilen ihtiyaç vardır. Çünkü Cypfruvex’in geçmişi pek çok başarı öyküsüyle doludur ama pek çok olumsuzlukla da birlikte bu geçmiş oluşmuştur. Bu olumsuzlukların yeniden yaşanmaması için umalım ki, bu yıl iyi bir başlangıç olsun. Son derece önemli bir görevi kurumu dönüştürerek yapısal anlamda güçlendirerek başarıyorsunuz. Bize de düşen sizin ilerlediğiniz bu yolu daha güvenli ve geriye dönüş ihtimallerini zayıflatacak şekilde açık tutmaktır. Emeğiniz için teşekkür ederim”. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tambe tutuklu yargılanacak
Tambe tutuklu yargılanacak
Cinayet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak
Cinayet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak
Çekirgeler İçin İlaçlama Yapılan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli
Çekirgeler İçin İlaçlama Yapılan Bölgede Hayvan Otlatma Ve Hasat Artık Güvenli

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim