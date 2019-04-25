Tarım Bakanı'ndan narenciye açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şahali, narenciyede hasat sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecileri Ltd.’e (CYPFRUVEX) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Cypfruvex yöneticilerinden bu yılki hasatla ilgili bilgi alan Şahali, daha sonra Cypfruvex Paketleme Tesisi, Meysan Konsantre Tesisi ve Kıbrıs Narenciye Üreticileri Ltd. Narenciye Paketleme Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Şahali’ye incelemeleri sırasında Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay eşlik etti.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Olgu ve diğer yöneticiler, Şahali’ye yapılan çalışmalar hakkında yerinde bilgi verdi. Şahali, incelemeleri sırasında Cypfruvex Paketleme Tesisi çalışanlarıyla da bir araya geldi.

CANGİL

Cypfruvex Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Cangil, Cypfruvex olarak bu yıl limon, greyfurt, mandora ve valencia olmak üzere toplam 21 ton ürün aldıklarını söyledi.

Valencia portakalın hazır olana kadar diğer ürünleri işleyip, hazırladıklarını kaydeden Cangil, mandora hariç, diğer tüm ödemeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaptıkları hesaplara göre toplam 16 milyon TL’lik bedelin 10 milyon TL’sini ödediklerini belirten Abdullah Cangil, bu nedenle de bu yıl üreticilerin kendilerine güven duyarak, ürünlerini Cypfruvex’e vermeyi bir avantaj olarak gördüklerini dile getirdi.

“Biz bu işlemleri yaparken ürün bedellerini en yüksek fiyattan almayı öngördük” diyen Cangil, Cypfruvex çalışanlarının maaş, diğer ücretler ve sosyal katkılarını harfiyen yerine getirdiklerini ifade etti.

Cypfruvex’in üreticiye yönelik taahhütlerinin çok önemli bir kısmını yerine getirmiş durumda olduğunu aktaran Abdullah Cangil, ellerinde yaklaşık 3 bin ton valencia portakal kaldığını, bu miktarı da mayıs ortasında tamamlayıp, sezonu kapatacaklarını kaydetti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticilerle yaptığı görüşmede, Cypfruvex’e ihtiyaç duyulduğunu gördüğünü söyledi.

Üreticilerin Cypfruvex’in daha da güçlenmesini ve daha geniş bir operasyon yürütüyor olmasını samimiyetle beklediğini ifade eden Şahali, bunun bir kamu kurumu olan Cypfruvex’in üreticiye ne kadar gerekli olduğunun anlaşılması bakımından çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti.

Şahali, geçmişte sıklıkla sorunlarla anılan Cypfruvex’in an itibarıyla üretici nezdindeki itibarının son derece yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Cypfruvex’in bir kamu kurumu olması nedeniyle narenciye sektöründeki trendleri belirleyen bir misyona sahip olduğunun altını çizen Şahali, şöyle konuştu:

“Bunun ötesinde Cypfurex’in sahip olduğu kaynaklar sektörün diğer paydaşları tarafından da kullanılmakta ve üretilen ürünlerin pazarlanması amacıyla değerlendirilmektedir. Bizim tüm gayretimiz narenciyede hasat mevsimi diye bir kavramın ortadan kaldırılması ve en azından yılın önemli bir kısmı boyunca devam edecek bir hasat ihtimali ortaya çıkaracak ürün deseninin sağlanmasıdır. Bu hem üretici açısından hem de üretimden kaynaklanacak istihdamın geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle gerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının sahip olduğu imkânların bu çerçevede değerlendirilmesi, gerekse de üretici örgütleriyle birlikte konuyu enine boyuna değerlendirerek hasat mevsimini uzatacak istihdam ihtimalini disiplinli bir biçimde, çalışanların sosyal güvenlik ve menfaatlerini gözeterek geliştirecek bir yaklaşım için gayret içerisinde olacağız”.

Bu yıl narenciyede mevsimin sağladığı avantajın çok iyi değerlendirildiğini işaret eden Erkut Şahali, narenciye sektörünün, hem ülkede yağışların çok olması hem de ihraç pazarlarında beklenenden düşük rekoltelerin yaşanması nedeniyle yüzünün geçmiş yıllara oranla daha bir güler pozisyonda olduğunu söyledi.

Narenciyeyi, gerekli dönüştürücü adımları atarak mevsimden ve ihraç pazarlarının durumundan bağımsız bir biçimde sürekli üretilen, sürekli satılabilen halde tutmanın kendilerinin en temel vazifesi olduğuna vurgu yapan Şahali, bu çerçevede ihracatçı kuruluşlar ve özellikle de bir kamu kurumu olan Cypfruvex’in misyonunun son derece önemli olduğunu açıkladı.

Bakan Şahali, Cypfruvex’in özerk yapısını koruyabileceği güvencelere kavuşturulmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı ve konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Üreticilerin profesyonel yöneticilerle birlikte kendi ürünlerini pazarlayacakları bir yaklaşımla Cypfruvex’i tekrardan dönüştürmelerine acilen ihtiyaç vardır. Çünkü Cypfruvex’in geçmişi pek çok başarı öyküsüyle doludur ama pek çok olumsuzlukla da birlikte bu geçmiş oluşmuştur. Bu olumsuzlukların yeniden yaşanmaması için umalım ki, bu yıl iyi bir başlangıç olsun. Son derece önemli bir görevi kurumu dönüştürerek yapısal anlamda güçlendirerek başarıyorsunuz. Bize de düşen sizin ilerlediğiniz bu yolu daha güvenli ve geriye dönüş ihtimallerini zayıflatacak şekilde açık tutmaktır. Emeğiniz için teşekkür ederim”.