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Tarım Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Şahali: Uyarı, halk sağlığını koruyucu bir önlem olarak yapıldı

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:31
Tarım Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, dün Tarım Dairesi tarafından hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda yapılan uyarının, halk sağlığını koruyucu bir önlem olarak yapıldığını, ancak yanlış anlaşıldığını belirtti.

Bakan Şahali sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tahıl üretiminin, büyümeye yardımcı ürünler ile hastalık ve zararlılarla mücadele ürünleri kullanılmadan yapılamayacağını belirterek, kullanılan ürünlerin ise hastalık ile zararlı önleyici olduğunu ve yasal olduğunu söyledi.

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Şahali’nin paylaşımı:
‘Dün Tarım Dairemiz tarafından yapılan uyarının yanlış anlaşıldığını görüyorum. Aşağıdaki açıklamanın TAMAMI OKUNURSA mesele KOLAYLIKLA anlaşılacaktır… Tahıl ÜRETİMİ, büyümeye yardımcı ürünlerle hastalık ve zararlılarla mücadele ürünleri kullanılmadan YAPILAMAZ! Tarım Dairemiz, genel bir ilaçlama yapacağını duyurmuş DEĞİLDİR. Üreticilerin kullanmak zorunda oldukları herbisit, fungusit ve insektisit gibi mücadele ürünleri tahıl alanlarında yetişen DOĞAL BİTKİLERE de bulaşmaktadır. Bu ürünlerin etki süreleri 7 ile 21 gün arasındadır ve her üretici bu ürünleri tarlasındaki bitkinin genel durumuna göre FARKLI zamanlarda kullanabilmektedir. Kullanılan ürünler hastalık ve zararlı önleyicidir ve YASALDIR. Yasal olmayan mücadele ürünlerinin ülkeye girişi pek tabii ki YASAKTIR. Üreticilerimiz ilaçlama faaliyetini KENDİ araç ve ekipmanları ile yapmaktadır. YEŞİL HELİKOPTER ile yapılan ilaçlama BİYOLOJİK olup sadece ÇAM KESE BÖCEĞİ ile mücadele amaçlıdır. Bu açıklama HALK SAĞLIĞINI KORUYUCU BİR ÖNLEM olarak yapılmıştır!!! Konu bundan ibaret OLUP, dün yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

DUYURU

Tahıl alanlarında hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kimyasal (herbisit, fungusit ve insektisit) mücadele yapılabileceğinden dolayı, bu dönemde tarla içerisinde ve kenarlarında bulunan gömeç, yabani pırasa, yabani ıspanak, ayrelli ve yumurta otu gibi otların toplanmaması ve tüketilmemesi önemle duyurulur.’

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı ŞahaliHalk SağlığıHaberGündemKıbrıs
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BAKAN 2019-01-23 13:38:59

hade be sen daaaa

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Tüccar 2019-01-23 14:28:28

Gırma be bakanımm.İtal ederik da satarık badadesinan beraber

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