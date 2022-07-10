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Tarım Bakanı Oğuz Basın Günü’nü kutladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 11 Temmuz “Basın Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Temmuz 2022 Pazar 15:01
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Tarım Bakanı Oğuz Basın Günü’nü kutladı
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Oğuz, mesajında, “basının baskı ve müdahale altında kalmadan görevini icra etmesi demokrasi gereğidir” dedi.

Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazete “Saded”in 11 Temmuz 1889 yılında yayınlanmasının Kıbrıs Türk basın tarihinin de başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten Oğuz, bu başlangıcın Kıbrıs Türk yazılı tarihinin bugüne aktarılmasında öneminin çok büyük olduğunu kaydetti.

Tarafsız haber almanın önemine vurgu yapan Oğuz, toplum bireylerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında basının, denetleyici ve sorgulayıcı işleviyle devletin en önemli destek unsuru olduğunu belirtti.

Oğuz, görevlerini özveri ile yapan basın mensuplarının kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli görevler üstlendiğini, görevleri uğruna zaman zaman zor şartlar altında kalan basın mensuplarının gösterdikleri gayretli çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Oğuz, basın çalışanlarının iyi şartlar altında görevlerini sürdürmelerinin, toplumsal demokrasi ve özgürlükler açısından gerekli olduğuna vurgu yaparak, basın çalışanlarının özgür ve müdahale altında kalmadan görevlerini icra etmesinin demokrasinin gereği olduğunu kaydetti.

Her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin yerine getiren basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayan Oğuz, aramızdan ayrılan basın mensuplarını da rahmetle andı.

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