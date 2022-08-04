Tarım Bakanı Oğuz'dan yerinde inceleme

Bakanlık açıklamasına göre, iki ülke arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği adına Aydın Efeler Belediyesi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği adına Güzelyurt Belediyesi’nin imza koyduğu ortak proje, tarımsal çeşitlilik adına büyük önem arz ediyor.

Her iki ülke arasında proje kapsamında imzalanan atık su arıtma bölgesinde bulunan atık suyun değerlendirmesi kapsamında örnek projelendirme çalışmaları için alan belirlenmesi amacı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile istişare edilerek, Bakan Oğuz’a bilgi verildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, proje uygulamasını yerinde incelemelerde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’ne ait ve tamamlanmak üzere olan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Bakan Oğuz, Orman Dairesi Güzelyurt fidan üretim tesisine yangında hasar gören bölgeler için üretimine başlanan fidanlarının üretim aşamaları yerinde inceledi.