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TARIM BAKANI OĞUZ, DOMATES ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tepebaşı, Çamlıbel ve Geçitköy bölgelerindeki domates üreticilerini ziyaret etti.

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:09
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TARIM BAKANI OĞUZ, DOMATES ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tepebaşı, Çamlıbel ve Geçitköy bölgelerindeki domates üreticilerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, üreticilerle domates üretim alanlarında yaşanan sorunlar, verimlilik, iç piyasadaki arz-talep konularında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, son günlerde domates fiyatındaki dalgalanma, hasat miktarı ve düşük kaliteyle ilgili şikayetler de ele alındı.

Dursun Oğuz, Tarım Dairesi’nin yaptığı çalışmalarda, haftalık domates tüketiminin 250 -300 ton olduğu, şu anda sadece bu bölgede yaklaşık 300 -350 ton haftalık domates hasatının yapıldığına dikkat çekti. Görüşmede, Bakan Oğuz’a domateste günlük ne kadar hasat yapıldığı, hangi toptancıya ne kadar domates verildiği ve kalite durumu konularında bilgi verildi. 

Görüşme sırasında, yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan verilerde, domatesteki hasat ile iç tüketim ihtiyacının rahatlıkla karşılandığı belirlendi.

Bakan Oğuz, son günlerde domateste fiyat dalgalanması yönünde yapılan şikayetlerin suni olduğunu, domates hasadı ile iç piyasa arzındaki farkın nedenleri konusunda Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi ile emniyet güçlerinin beraber çalışma yapacaklarını kaydetti.

Ayrıca, Tarım Dairesi tarafından domatesin hasat sonrası satış noktalarının takibi için titiz bir çalışma başlatılacağı açıklandı. Bakan Oğuz, Cuma günkü hasat miktarının 48 ton olduğu belirterek, bu rekoltenin yeterli olduğunu ve birçok üreticinin tarlasında yapılan incelemelerde bu verimin görüldüğünü aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzDomates üreticileri
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