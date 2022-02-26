Tarım Bakanı Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu İle Görüştü

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un Birliğe gerçekleştirdiği ziyarette, pandemi döneminde yem fiyatlarındaki artışa karşı, üreticinin üretimden kopmaması için eldeki imkânlar çerçevesinde destek verildiğini anımsattı.

Sütün pazarlanması ve fiyatlandırılması konusunda da Bakan Oğuz, girdi maliyetlerini düşürmek için Bakanlığın destek olmaya çalışacağını kaydetti. Oğuz, “Sorunları biliyoruz bunların çözümü için çalışıyoruz” dedi.

Ülkede arpa sıkıntısı yaşanmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Oğuz, mayısa kadar yetecek arpa bulunduğunu, sonrasında da ise yerli arpanın çıkacağını ifade etti.

NAİMOĞULLARI

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ise girdi maliyetlerinin düşürülmemesi halinde, üreticinin sıkıntıya gireceğini, hammadde fiyatlarının artmasından dolayı süt fiyatlarında düzenlemeye gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.



Küçükbaş hayvan üreticisinin desteklenmesi konusunda da Naimoğulları, ek bütçe oluşturulması gerektiğini belirtti.