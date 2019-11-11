Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı

Tarım Bakanı Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile görüşecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti. 

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:23
Tarım Bakanı Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile görüşecek

 Bakan Oğuz ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında ikili görüşme ve heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Ayrıca, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “geleceğe nefes” seferberliği kapsamında bugün saat 11.00’de 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katılacak olan heyet, resmi görüşmeleri tamamlamalarının ardından yurda dönecek.

Oğuz’un heyetinde, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek yer alıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tarım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genel Kurul'da jeneratör ve sağlık konusu konuşuldu
Genel Kurul'da jeneratör ve sağlık konusu konuşuldu
Tatar: Orta vadeli hedefimiz her yıl 5 milyar TL yatırım
Tatar: Orta vadeli hedefimiz her yıl 5 milyar TL yatırım
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim