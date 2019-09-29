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Tarım Bakanı Oğuz Vadili'deydi

29 Eylül 2019 Pazar 15:22
Tarım Bakanı Oğuz Vadili'deydi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvan üreticilerinin ve çiftçilerin yanında olduklarını kaydederek, “Üreticinin toprağından kopmaması, üretimin daha üst seviyeye ulaşması ve hayvan yetiştiriciliğinin daha sağlıklı ve kaliteli standartlarda yapılması için gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz, Vadili köyündeki hayvan üreticileriyle bir araya geldi. Bakanlık yetkililerinin de eşlik ettiği Dursun Oğuz, hayvan üreticilerinin işletmelerinde incelemelerde bulundu, bölge halkıyla görüştü, sorunları dinledi. 
Bakan Oğuz, hayvancının ve çiftçinin emeğinin ülkenin kalkınması ve ekonomi için değerli olduğunu vurguladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvan üreticilerinin ve çiftçilerin yanında olduklarını kaydetti.
Oğuz,  “Üreticinin toprağından kopmaması, üretimin daha üst seviyeye ulaşması ve hayvan yetiştiriciliğinin daha sağlıklı ve kaliteli standartlarda yapılması  için gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Tarım BakanıHaberKKTC
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