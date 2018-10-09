Tarım Bakanlığı Bir İşletmenin Faaliyetlerini Durdurdu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi tarafından Alemdağ Gıda’ya ait imalathanede, üretim izni bulunmayan hayvansal ürünler (hellim, peynir) ve imalathane genelinde hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edildiği ve denetimlerin ardından, imalathanenin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alemdağ Gıda, geçtiğimiz hafta Veteriner Dairesi ve LTB ekipleri tarafından denetlendi. Adı geçen firma, faaliyete geçmesinin ardından, kaydolmak için Veteriner Dairesi’ne başvurdu. Yasal olarak bir firmanın, halihazırda faal haldeyken değil, faaliyete geçmeden önce başvuru yapması gerekiyor.

Firma tarafından yapılan başvuruda peynir paketleme işlemi, zeytinyağı paketleme işlemi ve bal paketleme için denetim istendi. Denetleme sırasında yıllar önce kapatılan bir başka firmanın adıyla etiketlenen süt ürünleri bulundu. İmalathanede ise hijyen kurallarına riayet edilmediği ve çok kötü koşullarda üretim yapıldığı saptandı.



5 BİN 200 KG SÜT ÜRÜNÜ İMHA EDİLDİ

Denetimler soncunda, 5 bin 200 kilo süt ürünü imha edildi. İmha edilenler, etiketlenmemiş, tarihi geçmiş ve uygun olmayan koşullarda üretilen ürünlerdi. İmha edilen ürünlerin piyasa değeri, yaklaşık 150 bin TL olarak belirlendi. Bir miktar ürün de müsadere edildi.