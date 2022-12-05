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Tarım Bakanlığı duyurdu!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi ve Ticaret Dairesi ekipleri 5 Aralık Pazartesi itibariyle hayvan satışlarında ‘’okka’’ kullanımı ile ilgili denetimler yapmaya başlıyor.

05 Aralık 2022 Pazartesi 10:59
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Tarım Bakanlığı duyurdu!



Okka bulduran kasap ve hayvancılara yasal cezai işlem yapılacak.

Ülkemizde yıllardan beri hayvancılar ve kasaplar tarafından kullanılan ayrıca şikayet konusu olan hayvan alım satımındaki okka ölçü biriminin kullanılması yasaktır ve yasal cezası bulunuyor.

Bu konuda Metroloji Yasası kapsamında 5 Aralık Pazartesi tarihinden itibaren Ticaret Dairesi ve Hayvancılık Dairesi tarafından kilo kullanımı denetlenecek, okka kullanan ve bulunduran kasap veya hayvancılara yasa kapsamında gerekli cezalar uygulanacak.

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