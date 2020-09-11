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Tarım Bakanlığı'ndan binicilik sporuna darbe!

Aner Atlı Spor Klubü, bulunduğu alan kendi kirası ve bünyesinde olmasına rağmen, Kepçeler ve iş makineleri,kendi alanında olan stabilize yolda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı mı yoksa Orman Dairesi Müdürlüğü'nün mü yaptırdığı henüz belli olmayan kazı ve dağıtma çalışması yapıyor.

11 Eylül 2020 Cuma 15:14
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Tarım Bakanlığı'ndan binicilik sporuna darbe!

Aner Atlı Spor Klubü, bulunduğu alan kendi kirası ve bünyesinde olmasına rağmen, Kepçeler ve iş makineleri,kendi alanında olan stabilize yolda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı mı yoksa Orman Dairesi Müdürlüğü'nün mü yaptırdığı henüz belli olmayan kazı ve dağıtma çalışması yapıyor.

Yasalara ve kurallara uygun olmayan çalışmalar ve işlemlerin rüşvet için mi yoksa mevcut alanı başka birilerine peşkeş çekmek içinmi yapıldığı akıllarda soru işareti bırakıyor.

Tek hedefi sporu ve atlı sporu geliştirmek olan, çocuklara ve gençlere eğitimler vererek hizmet veren Aner için hangi amaçla bu çalışmaların başlatıldığı cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor.

Şaibelerle dolu olan bu durum hakkında gerekli işlemlerin nasıl yürütüldüğü ve konuyla ilgili gelişmeler detaylı olarak tekrar yayınlanacaktır!

Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanlığıAner Atlı Spor Klubü
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