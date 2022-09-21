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Tarım Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyen arıcıların 14 Ekim’e kadar Veteriner Dairesi’ne kayıt yaptırması gerektiğini anımsattı.

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:23
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Tarım Bakanlığı'ndan önemli açıklama



Konuyla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması amacı ile arılı kovan başına destek verildiğine işaret edildi, bu bağlamda, arıcıların Veteriner Dairesi’ne kayıtlarını yaptırmaları gerektiği kaydedildi.

“Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışı yapmasına izin verilmeyecektir” denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İnsan sağlığının korunması ve gıda güvenliği ve hijyen kuralları kapsamında kovandan sofraya izlenebilirliğin sağlanması amacı ile Veteriner Dairesi gerekli çalışmaları yürütmekte ve kayıtları almaktadır. Bu işletmelerin kayıtlarını yaptırmaları için 19 Eylül 2022’den 14 Ekim 2022 tarihine kadar Kaza Veteriner Dairelerinden temin edecekleri forumları doldurup bağlı bulundukları Kaza Veteriner Dairesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca arıcılık ile iştigal etmeyip sadece bal alıp satan işletmelerin de kayıtlarını yaptırmaları yasa gereğidir. Söz konusu işletmelerin Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları ve ‘bal üretim izni’ ve/veya ‘paketleme izni’ almaları gerekmektedir”

Açıklamada kayıt için gerekli belgeler şöyle sıralandı: “Arıcılar Birliği güncel üyelik belgesi, arıcılık beyan formu (Kaza Veteriner Dairelerinden temin edilebilir), çipli kovan listesi beyan formu”

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