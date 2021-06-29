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Tarım Bakanlığı ve hayvancılar uzlaşıya vardı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin 8 maddede uzlaştığı bildirildi

29 Haziran 2021 Salı 20:37
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Tarım Bakanlığı ve hayvancılar uzlaşıya vardı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, süt fiyatlarıyla ilgili uygulanmakta olan sistemin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgili üzerinde komitelerin çalışma yaptığı 8 maddede mutabakata vardı. Bazı konular üzerindeki pürüzlerin de yakın zamanda giderileceği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları bugün Bakanlıkta yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, eylemi sonlandırdıklarını açıkladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “SADECE ÜRETİCİ DOSTU OLDUĞUMUZU SÖYLEMİYORUZ, GEREĞİNİ YAPIYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, hükümetin üretici dostu kimliğini ön planda tutarak, davranışlarını da bu kimliğe uygun olarak şekillendirdiklerini her fırsatta ifade ettiklerini belirterek, “Bunu sadece söylemiyoruz, gereğini de yapıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, hem pandemi hem de borsalardaki hammaddenin dolar bazında artış göstermesi ve buna ek olarak kur farkının da ciddi şekilde yükselmesinin üreticileri dönem dönem sıkıntıya soktuğuna işaret ederek,  geçtiğimiz haftalarda Birlik tarafından düzenlenen eylemde hazırlanan 8 maddelik mutabakat üzerinde çalıştıklarını ve uzlaşıya vardıklarını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, dün Bakanlığa gelen Birlik yönetiminin mutabakatın sadece bir maddesinin yerine getirildiğine dair söylemlerde bulunduğunu, bunun doğru olmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, maddeler üzerinde varılan uzlaşıları paylaştı.

UZLAŞIYA VARILAN 8 MADDE

1) Süt bedelleri konusunda yüzde 55 liste geriliği gelecek hafta içinde ödenecek. Bakan Çavuşoğlu, bu madenin gereğinin yerine getirildiğini belirtti.

2) Arpa fiyatı 30 Haziran 2021 tarihine kadar sabit kalacak şekildeydi. Bakan Çavuşoğlu “Ancak dünya borsasındaki arpa fiyatlarının kontrolsüz olarak büyümesi, kur farkının kontrolsüz şekilde artması ve bazı istismarları da gözönünde bulundurduğumuzda 30 Haziran  diye tarihlendirdiğimiz arpa zammını 2 gün önceden yapmak zorunda kalmıştık. Bundan dolayı üzgün olduğumu açıkça ifade etmek isterim” dedi.

3) Bu süre içerisinde üretim sınırlaması (kotalar) da dahil sektörün tüm sorunları ele alınacaktır.

4)Borsaya konan süt 2.65 taban fiyatından satılacak. Borsada satılamayan süt dökülmemek koşulu ile Hayvancılar Birliği sorumluluğunda pazarlanacak.  Bakan Çavuşoğlu “Bu maddenin gereği yerine getirildi" dedi.

5) Keçi sütü standartlara uygun olması kaydı ile alım garantisi vardır. Bakan Çavuşoğlu “Bu maddenin gereği yerine getirildi” ifadelerini kullandı.

6) Küçükbaş Hayvancılığa arpa hibesi yapılacaktır. Yöntemi ile ilgili Hayvancılar Birliği’nin görüşü alınacaktır. Bakan Çavuşoğlu “Bu konuda prensip olarak sıkıntımız yoktur. Ancak miktarının, kuraklık bölgelerinin oranına göre belirlenmesi ve bir adaletli olması gerektiği yönünde konuşuldu. Genel Tarım Sigortası Fonu’nun bu anlamda kuraklığa giren dönümler ve yüzdelikler tamamen ortaya çıktıktan ve ilan edildikten sonra hayvancılarımız lehine gelişeceğine düşündüğümüz için bunun kısa bir süre sonra ilan edilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Dolasıyla bu konuda da bir sıkıntı bulunmamaktadır.”

7) Süt fiyatları çalışılırken süt yem paritesinin 1.35 seviyelerine getirilmesi hedeflenecektir. Bakan Çavuşoğlu “Bugün itibarıyla 1,35’i hedef koymuştuk. Kendi yemini kendileri yapanlar için süt yem paritesi  yaklaşık olarak 1.33’e gelmiş durumdadır. Hedefi yakalamak için az bir mesafe kaldı. Başbakan ve Maliye Bakanı’na destekleri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim.”

8) Süt fiyatları belirlenirken aile işletmeleri baz alınarak  süt yem paritesi formülize edilip kalıcı hale getirilecektir. Bakan Çavuşoğlu  “Bu madde de çok ciddi yol aldık. Aile işletmelerini ciddi şekilde destekleme kararı aldık. Tonajlar konusunda Birlikle bazı görüş ayrılıklarımız olsa bile bizim inancımız yasal zeminde aile işletmesinin tanımı 600 litreye tekabül etmiş olmasına rağmen, bu işletmelerin ihtiyaçlarını ve standartlarını daha güçlü hale getirebilmek adına bu 1 tona kadar yükselttik. 1 tona kadar verilecek her litre süte 70 kuruş destek verdik. Aile işletmelerine geçmişte 40 kuruş +10 kuruş prim desteği veriyorduk .  10 kuruşu pandemi ve kurlardaki artıştan dolayı bir süre daha devam ettirdik. Şu anda her litreye 4 TL ödeme yapmayı onayladık. Taban fiyat 3.30, aile işletmelerinin ödeme fiyatı 4 TL olarak mutabakata vardık.”

NAİMOĞULLARI: ARPA FİYATLARINI YENİDEN GÖRÜŞELİM

Mustafa Naimoğulları ise maddelerin çoğu üzerinde uzlaşı bulunduğunu ancak önceliklerinin arpa fiyatları olduğunu ifade ederek, bu konun yeniden görüşülmesi yönünde talepleri bulunduğunu kaydetti.

Naimoğulları, arpa fiyatlarının 2.25 olmasının alım gücü konusunda sıkıntı yaratacağını belirtti.

Süt fiyatları konusunda aile işletmeleri verilen 1 ton süt desteğinin yeterli olmadığını ifade eden Naimoğlulları, bunun en az 1.5 ton olması gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 29.06.2021 20:39
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıKıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği
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