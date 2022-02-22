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Tarım Bakanlığı’nda Görev Devri...

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin kurulmasının ardından Bakan Nazım Çavuşoğlu bugün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı koltuğunu, Dursun Oğuz’a devretti.

22 Şubat 2022 Salı 12:14
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Tarım Bakanlığı’nda Görev Devri...
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Yeni hükümette Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Nazım Çavuşoğlu, devir teslim törenindeki konuşmasında, bakanlığı döneminde yaptığı icraatları anlatarak, başta üretici birlikleri olmak üzere paydaşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını anlattı; tüm sektör temsilcilerine bakanlığı döneminde gösterdikleri anlayış ve özveri için teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada üretim sektörlerinin büyük yaralar aldığını kaydeden yeni Bakan Dursun Oğuz ise, maliyetlerin ve emtia fiyatlarının yükseldiğini, üretim yapmanın zorlaştığını kaydetti, üreticiye destek vermenin önemine işaret etti.

ÇAVUŞOĞLU: “BAKANLIĞI ALDIĞIM NOKTADAN DAHA İLERİYE TAŞIMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIM”

Törende konuşan Bakan Nazım Çavuşoğlu, KKTC siyasetinde sürekli seçimlerin yaşandığını ve bakanlıkların bu nedenle sürekli değiştiğini belirterek görevin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Bakanlığı aldığı noktadan daha ileriye taşımanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Çavuşoğlu, kendi döneminde Güzelyurt Sulama Projesinin kazılarının başladığını, yaz dönemi sulamanın yapılabileceğini; Veteriner Dairesi’nin hastalıklarla mücadele çalışmalarının 3’üncü etabının tamamlandığını bildirdi.

Çavuşoğlu, TÜK’ün ambarlarında 9 bin ton arpa ve kasasında para bulunduğunu; Süt Kurumu’nun çağdaş teknolojiye ulaştığını; fareyle mücadele için fare zehirlerinin ambarlarda hazır olduğunu ve dağıtımının başladığını; üreticiye tüm ödemelerin gününde ve zamanında yapıldığını, yapılan ödemenin 100 milyon TL’yi aştığını, bunun öz kaynaklardan yapıldığını dile getirdi.

Dursun Oğuz’un daha önce Maliye Bakanı olarak tecrübeleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Oğuz’un da bakanlığı bugün devraldığı noktadan çok daha ileriye taşıyacağına emin olduğunu belirtti, Oğuz’a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Bakanlığı döneminde başta üretici birlikleri olmak üzere paydaşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, tüm sektör temsilcilerine de bakanlığı döneminde gösterdiği anlayış ve özveri için teşekkür etti.

OĞUZ: “PANDEMİDE TÜM DÜNYADA ÜRETİM SEKTÖRLERİ BÜYÜK YARA ALDI”

Bakanlığı devralan Dursun Oğuz ise, kendisinin de Çavuşoğlu’nun da devrettiği göreve tekrar atandığını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada üretim sektörlerinin büyük yaralar aldığını kaydeden Oğuz, maliyetlerin ve emtia fiyatlarının yükseldiğini, üretim yapmanın zorlaştığını anlattı.

Bu ve önceki hükümetin, üretimin devamı için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na büyük bir destek aktarmak durumunda kaldığını ifade eden Oğuz, özellikle tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların bu alanlarda devlet desteklerini zorunlu kıldığına işaret etti.

Sadece sağlık anlamında değil tüm alanlarda sürecin dayanışma içinde sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Oğuz, üretimin devamının önemine işaret etti.

Bundan sonraki süreçte kendisinin de bakanlığı aldığı noktadan daha ileri götüreceğini söyleyen Oğuz, Çavuşoğlu’na da bundan sonraki süreçte başarılar diledi.

Hükümetin de UBP’nin de üretime önem verdiğini kaydeden Oğuz, sorunları bildiklerini çözümü de iş birliği ile sağlayacaklarını kaydetti.

Dün açıklanan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevine atanan Dursun Oğuz, bir önceki hükümette Maliye Bakanı olarak görev yapıyordu.

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