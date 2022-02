Tarım Bakanlığı’ndan Duyuru…

Konuyla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruda, 2021-2022 beyan bildirimlerinin 23 Şubat 2022 – 15 Mart 2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasından alınacağı kaydedildi.

Duyuruda beyan başvurularının, Bölge ve Kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na olmak üzere 10 merkeze teslim edilebileceği belirtildi.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan arazilerin kira mukavelesinde adı geçen şahıslar tarafından beyan edilebileceği kaydedilen duyuru şöyle sürdü:

“Geçtiğimiz yıl (2021-2022 üretim yılı) beyanlarının bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren ürün, köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış başvuru formlarında üreticilerimiz sadece söz konusu parsellerin bu yılki (2021-2022 üretim yılı ) ürün durumlarını yazacaklardır. Ancak başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edeceklerdir. Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları parselleri, boş olarak gönderilen başvuru formlarına dolduracaklardır.

7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların Yasa veya Tüzüklerinde veya Yapılan Toplu İş Sözleşmelerinde İkinci İş Yapma Yasağı Olan Üreticiler başvuru yapamazlar. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecektir”

BAŞVURU ESNASINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER…

Duyuruda başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belgelerle ilgili şunlar kaydedildi:

“1) Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler DGD ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacaklardır.

2) Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan Başvuru Formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen Başvuru Formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacaktır. Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar:

a) Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için Koçan, T Cetveli, Tahsis ve Search Belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli.

b) Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli.

c) Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3) Tahıl ve Baklagil Üreticilerinin Sigorta Kapsamına giren doğal afet olması durumunda Kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için Özel ve/veya Tüzel Kurum ve Kuruluşlardan almış oldukları gübrelerin fatura ve/veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmelidir.

4) 2020-2021 üretim yılı için üretici birliklerinden Alacakları Üretici Belgesini Fona ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmeleri ve karşılığında Alındı Belgesi almaları gerekmektedir.

5) Üreticilerin Kimlik Kartı Fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ve/veya Bölge Kaza Tarım Daireleri ibraz etmesi gerekmektedir.

6) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce Taahhütname vermeyen üreticilerimizin Taahhütnamesini de beyan esnasında Fona teslim etmesi gerekmektedir.”

2019-2020 üretim yılı beyanları dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Fonu tapu kayıtlarına göre yapılan kontroller sonucu evrakları tamam olan başvuruların evraksız kabul edileceği belirtilen duyuruda, başvurular esnasında gereken miktarda pul yapıştırılmış olması gerektiği belirtildi.

