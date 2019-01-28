Tarım Dairesi Çarşamba Günü Ziyamet’te Eğitim Çalışması Düzenliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Ziyamet köyü ile sürdürecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çarşamba günü saat 15.00’te Ziyamet’te Mehmet Özbolat’ın bağında, Tarım Dairesi tarafından bağ yetiştiriciliği, bakımı, hastalıklar ve zararlılarla mücadele konusunda üreticilere eğitim verileceği kaydedildi.

Aynı gün saat 18.00’de ise Bayram Ali’nin kahvesinde üreticilere bağ yetiştiriciliği, bakımı, hastalıklar ve zararlılarla mücadeleyle ilgili gece eğitimi verilecek.

Açıklamada, eğitimlerin, bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu kaydedildi.