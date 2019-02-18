Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Vadili’de devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi uzmanları 20 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da Vadili’de Salih Kasap’ın zeytinliğinde üreticilerle bir araya gelecek.
Eğitimler, bölgedeki üreticilere açık olacak.
Üreticileri bilgilendirme çalışmaları kapsamında her hafta bir köyde “tarla günü ve gece eğitimi” düzenleyen Tarım Dairesi uzmanları bu hafta Vadili’de olacak.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi uzmanları 20 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da Vadili’de Salih Kasap’ın zeytinliğinde üreticilerle bir araya gelecek.
Eğitimler, bölgedeki üreticilere açık olacak.