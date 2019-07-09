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Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Akıncılar ile devam edecek

09 Temmuz 2019 Salı 10:38
Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Akıncılar ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini yarın Akıncılar’da sürdürecek.

Bu çerçevede, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 16.30’da Raziye Kocaismai’in bağında üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından Bağ Hastalık ve Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri konulu uygulamalı eğitim verilecek.

Aynı gün saat 19:00’da Kaplan Kahvehanesi’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır. (BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
TarımDairesiAkıncılarDevamHaber
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