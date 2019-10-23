Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Balıkesir köyü ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bugün Balıkesir köyü ile sürdürecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 16.00’da Kamil Aktolgalı’nın tarlasında üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği (budanması, bakımı, gübrelenmesi) ile hastalık ve zararlılardan korunmasıyla ilgili eğitim verilecek.

Saat 19.00’da Balıkesir köy kahvehanesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitim

verilecek. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

(BRT)