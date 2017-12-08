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Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına devam etti

Tarım Dairesi yetkilileri üreticilere ürettikleri ürünlerde limit üstü kalıntı çıkmamasını sağlamak amacıyla kalibrasyon ayarlarının önemini farklı bölgelerde verdiği uygulamalı eğitimle anlattı.

08 Aralık 2017 Cuma 16:15
Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına devam etti
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Eğitimde, Tarım ilaçlama aletlerinin kalibrasyonlarının düzenli yapılamıyor olmasının ilaçlama dozunun bitki üzerindeki yoğunluğunu etkileyeceğinden, ilacın etkisinin tam olarak görülemeyebileceğini ve yoğunluk yüzünden limit üstü kalıntıya sebep olabileceğinden kalibrasyon ayarlarının çok önemli olduğu vurgulandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Adana TAYEM’den davetli olarak ülkeye gelen Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Ayhan tarafından üreticilere arazide Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyon Uygulamaları konusunda tarlada gösteri şeklinde uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim programı çerçevesinde; Hafta başı Tatlısu ve Maraş’ta verilen uygulamalı eğitim Salı günü ise Ozanköy ve Çayönü köyünde gerçekleştirildi.

Çarşamba günü ise Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde üreticilere Bitki koruma makineleri ve kalibrasyon uygulamaları eğitimi verildi.

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