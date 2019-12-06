Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Dipkarpaz ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Dipkarpaz ile sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’de Dipkarpaz’da üreticilerle buluşularak köy yakınındaki araziler gezilecek, Tarım Dairesi tarafından tahıl üretimi, ekimden hasata kadar geçen süreç ve yaşanan sorunlar ile ilgili eğitim verilecek.

Saat 18.00’de Dipkarpaz Spor Kulübü’nde üreticilere, gece eğitimi verilecek.

Eğitimlerin, bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu belirtildi.