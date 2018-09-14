Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Güzelyurt ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu çerçevede, 19 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’de Güzelyurt’ta Niyazi Kasman, Ali Kandulu, İlker Koryürek ve Enver Eriş’in seralarında üreticilerle toplanılarak,

Tarım Dairesi tarafından Serada Sebze Yetiştiriciliği konusunda gösteri şeklinde eğitim verilecek.

Aynı gün saat 20.00’de Üreticiler Birliği Lokali’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından Serada Sebze Yetiştiriciliği ile ilgili Gece Eğitimi verilecek. Yapılacak eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık.