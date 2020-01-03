Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Hisarköy ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Hisarköy ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’de Ali Yolaçan’ın tarlasında üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği (budanması, bakımı, gübrelenmesi)ile hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18.00’de Hisarköy Spor Kulübü’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

(BRT/MAIL)