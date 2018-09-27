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Tarım Dairesi, eğitim çalışmalarına Kalkanlı ile devam edecek

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Kalkanlı ile sürdürecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:26
Tarım Dairesi, eğitim çalışmalarına Kalkanlı ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim  Çarşamba günü saat 16.00’da Kalkanlı’da Kadir Dalgıç’ın narenciye bahçelerinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından bölgede görülen hastalık ve zararlılarla ilgili mücadele yöntemi anlatılacak.

Açıklamada, aynı gün saat 20.00’de Kalkanlı Spor Kulübü’nde üreticilere,  Tarım Dairesi tarafından tarım ilaçlarının etkin ve güvenli kullanımı ile ilgili eğitim verileceği, eğitimlerin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiEğitimüreticilerKalkanlıGündemKıbrıs
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