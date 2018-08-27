Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Yeşilköy ile devam ediyor

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü saat 17.00’de Yeşilköy’de Muhsin Tarhan’ın tarlasında üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından “Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” konusunda tarlada gösteri şeklinde eğitim verilecek.



Saat 20:00’de de Yeşilköy’de köy kahvesi Ahmet’in Yeri’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” konularında gece eğitimi verilecek.



Açıklamada, yapılacak olan eğitimlerin bölgedeki tüm üreticilere açık olacağı duyuruldu.



TARIM İLAÇLARI UYARISI



Açıklamada ayrıca, Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünlerinin (Tarım İlaçlarının), Tarım Dairesi tarafından güncellendiği ve bakanlığın web sitesinde yayımlandığı kaydedildi.



Tarım Dairesi, üreticilerin kimyasal mücadele ile ilgili uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanılmaması ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçlarıyla bitkilerin aksamı ile birlikte imhasına neden olacağı için üreticilerin daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.