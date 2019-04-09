Tarım Dairesi Fare Mücadele Kampanyası” başlattı

Tarım Dairesi, tarım ürünlerinde zarara neden olan, insanlara ve çiftlik hayvanlarına tehlikeli hastalık etmenlerini bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı “Fare Mücadele Kampanyası” başlattığını açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, kampanya çerçevesinde tüm köylere fare zehirlerinin ücretsiz olarak verileceği duyuruldu.

Her köye ayrılan fare zehirleri, Kaza ve Bölge Tarım Dairelerinden, ilgili belediyeler ve muhtarlıklar tarafından teslim alınacak ve ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak. İlgili belediye ve muhtarlıklara ayrılan fare zehirlerinin 15 gün içerisinde Kaza / Bölge Tarım Dairelerinden alınması gerekiyor.

Açıklamada, üreticilerin fare zehirlerini doğaya zarar vermeden, tüm emniyet tedbirlerini alarak, amacına uygun olarak kullanmalarının hem kendileri hem de çevrenin korunması için gerekli olduğuna dikkat çekildi.

Tarım Dairesi Müdürlüğünün her yıl ihale ile aldığı fare zehrinin, Difenacoum’un (% 0.005) aktif maddeli mum blok fare zehri olduğu ve kemirgende iç kanamaya neden olarak ölüme yol açtığı ifade edilen açıklamada, fare zehirlerinin, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlere, ağaç kovuklarına veya korunaklı yerlere konulması gerektiği vurgulandı.

(T.A.K)