Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Şeftali, Üzüm Çeşitleri , Iceberg Marul, Soya Küsbesi, Nektarin,Taze Fasulye, Arpa (Yemlik), Armut (S.M), Kavun, Ayçiçek Küsbesi, Susam ve Kırmızı Acı Biber olmak üzere 39 numuneden 37’si temiz olup, sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlandı

SVS Tiç Ltd ait Kırmızı Acı Biber Firmanın isteği üzerine imha edilecektir. ORC Foods Ltd ait Taze Fasulye firmanın isteği üzerine imha edildi

Yerli ürünlerden Böğrülce, Maydanoz, Salatalık,Domates ve Kapya Biber olmak üzere 7 numuneden 5’i temiz olup, sadece 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait Biber Kapyadan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldı.

Geçitköy’de Ali Akkuş’a ait Maydanozda yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilacın üründe tavsiyesi bulunmadığı için ürünün imhasına karar verildi