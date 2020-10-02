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Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden deveci armut ve sultani üzümde, yerli ürünlerden ise narda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğini duyurdu.

02 Ekim 2020 Cuma 16:08
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Tarım Dairesi, Gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden  deveci armut ve sultani üzümde, yerli ürünlerden ise narda Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğini duyurdu.

Tarım Dairesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamaya göre, ithal ürünlerden  55 numuneden 53 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu. 

SVS Tic. Ltd. ait armut (deveci ) ve Köşe Tic. ait sultani üzümde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine imha  edildi. 

Öte yandan yerli ürünlerden 13 numuneden 12 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu. 

Güzelyurt sakinlerinden Hasan Gökdağ’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, üründe hasat erteleme uygulandı. 

   2 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                          

1              Köşe Tic.               İthal       Nektarin              Temiz

2              Köşe Tic.               İthal       Şeftali   Temiz

3              Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

4              Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

5              Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Havuç    Temiz

6              Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Havuç    Temiz

7              Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Şeftali   Temiz

8              Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.           İthal       Domates              Temiz                   

9              Halil Kasap Paz. İthal       Şeftali   Temiz

10           Halil Kasap Paz. İthal       Nektarin              Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci     Temiz

13           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking     Temiz

14           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

15           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç    Temiz

16           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking     Temiz

17           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Granny Smith          Temiz

18           SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali   Temiz

19           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut Santa Maria          Temiz

20           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Starking     Temiz

21           SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz

22           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Granny Smith          Temiz

23           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

24           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci     İmha

25           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking     Temiz

26           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz

27           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Çeri Domates     Temiz

28           Mert Uluşan       İthal       Havuç    Temiz

29           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

30           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala            Temiz

31           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Granny Smith          Temiz

32           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Elma Gala            Temiz

33           Holy Grains Ltd. İthal       Mısır (Yemlik)    Temiz

34           Holy Grains Ltd. İthal       Domates              Temiz

35           SVS Tic. Ltd.        İthal       Red Globe Üzüm              Temiz

36           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

37           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci     Temiz

38           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

39           SVS Tic. Ltd.        İthal       Beyaz Üzüm        Temiz

40           Köşe Tic.               İthal       Havuç    Temiz

41           Köşe Tic.               İthal       Sultani Üzüm     İmha

42           Köşe Tic.               İthal       Elma Starking     Temiz

43           Halil Kasap Paz. İthal       Sultani Üzüm     Temiz

44           Halil Kasap Paz. İthal       Alfanso Üzüm    Temiz

45           Halil Kasap Paz. İthal       Red Globe Üzüm              Temiz

46           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Deveci     Temiz

47           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Şeftali   Temiz

48           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

49           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Gala            Temiz

50           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking     Temiz

51           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

52           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Siyah Üzüm        Temiz

53           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Red Globe Üzüm              Temiz

54           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Sultani Üzüm     Temiz

55           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Havuç    Temiz

56           Ali Kurt Gazimağusa        Hıyar      Temiz

57           Ayşe Şen              Gazimağusa        Hıyar      Temiz

58           Hülya Ünal          Gazimağusa        Roka      Temiz

59           Hüseyin Turanç Gazimağusa        Maydanoz           Temiz

60           Kamuran Arkoy Çayönü Ispanak Temiz

61           Kamuran Arkoy Çayönü Turp       Temiz

62           Doğan Şeker      Çayönü Maydanoz           Temiz

63           Mustafa Arkoy  Çayönü Kabak    Temiz

64           Şevgül Kaymakamtorunları          Serhatköy           Nar         Temiz

65           Fahri Keskin        Zümrütköy          Nar (Hicaz)          Temiz

66           Hasan Gökdağ   Güzelyurt            Nar         Hasat Erteleme

67           Cemil Bendi        Ozanköy              Patlıcan Temiz

68           Cemil Bendi        Ozanköy              Dolmalık Biber   Temiz

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