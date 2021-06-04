Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi’nin, 28 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetimleri sonucunda üzüm, nektarın ve şeftali olmaz üzere yerli üç üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.