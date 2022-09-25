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Tarım Dairesi gübre denetimlerini sürdürüyor

Tarım Dairesi, gübre içeriği analizlerini sürdürüyor. Bu çerçevede çeşitli firmalardan alınan taban gübre numunelerinde yapılan analizler sonucu bir firmaya ait gübrenin içeriğinin uygun olmadığı tespit edildi.

25 Eylül 2022 Pazar 11:44
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Tarım Dairesi gübre denetimlerini sürdürüyor



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Tarım Dairesi Müfettişleri tarafından 07.09.2022 tarihinde, çeşitli firmalardan alınan taban gübre numuneleri, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’nde analiz yaptırılmış olup, Mehmet Salih Havalı Tic. Ltd. Şti firmasının STM Kimya’dan ithal etmiş olduğu Nisan 2021 tarihli 20.20.0 +(24 SO3)+ME etiketli kompoze gübrenin içeriğinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki gibi olup, denetimler devam etmektedir. Sonuçlar yine kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.

Denetim sonuçları ise şöyle:

“İthal Eden Firma Ürün Adı Üretim Tarihi İçerik Analiz Sonucu

Sera Tarım Toros Gübre Ağustos 2022 20.20.0 +(36 SO3) Uygundur.

Günebakan Tarım Toros Gübre Ağustos 2022 20.20.0 +(36 SO3) Uygundur.

Agritec Toros Gübre Ağustos 2022 20.20.0 +(36 SO3) Uygundur.

Mehmet Salih Havalı Tic. Ltd. Şti STM KİMYA Nisan 2021 20.20.0 +(24 SO3)+ME Uygun Değil.

Mehmet Salih Havalı Tic. Ltd. Şti STM KİMYA Nisan 2021 20.20.0 +(24 SO3)+ME Uygun Değil.”

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