Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Açıklamada ithal ve yerli ürünlerde yapılan analizlerde ilaç kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, pul biber çeşitleri, patates, mısır, balya, kepek, sığır yemi, ay çiçek küsbesi, arpa, buğday (ekmeklik), soya küsbesi, besi ve süt yemi olmak üzere 39 numuneden 39'u temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.
Gazimağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürünlerinden alınan üçüncü numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verildiği bildirildi.
GIDA ANALİZ SONUÇLARI:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklik)
|
Temiz
|
2
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
3
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Kepek
|
Temiz
|
4
|
Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.
|
İthal
|
Balya
|
Temiz
|
5
|
Pınarlı Tarım
|
İthal
|
Yem
|
Temiz
|
6
|
TÜK
|
İthal
|
Kepek(Yemlik)
|
Temiz
|
7
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa(Yemlik)
|
Temiz
|
8
|
Hidayet Aktuna
|
İthal
|
Sığır Yemi
|
Temiz
|
9
|
Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.
|
İthal
|
Balya
|
Temiz
|
10
|
Sadamir Ltd.
|
İthal
|
Patates
|
Temiz
|
11
|
Holly Grains
|
İthal
|
Mısır
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
18
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
19
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
20
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
21
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
24
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
25
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
27
|
Levent Sanayi Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
28
|
Harbelloğlu Ltd.
|
İthal
|
Pul Biber (Tatlı)
|
Temiz
|
29
|
Muhammed M. Ömeroğlu
|
İthal
|
Tatlı Pul Biber
|
Temiz
|
30
|
Muhammed M. Ömeroğlu
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
31
|
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
|
İthal
|
Besi Yemi
|
Temiz
|
32
|
Roseday Hay.ve Çift. Ltd
|
İthal
|
Süt Yemi
|
Temiz
|
33
|
Mahmut Hayta
|
İthal
|
Besi Yemi
|
Temiz
|
34
|
Pınarlı Koop
|
İthal
|
Yem
|
Temiz
|
35
|
Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.
|
İthal
|
Balya
|
Temiz
|
36
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
37
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
38
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa(Yemlik)
|
Temiz
|
39
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklik)
|
Temiz
|
40
|
Ahmet Özağaoğlu
|
Haspolat
|
Enginar
|
Temiz
|
41
|
Sadiye Özağaoğlu
|
Haspolat
|
Enginar
|
Temiz
|
42
|
Ahmet Mehmet Mullaaziz
|
Doğancı
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
43
|
Kalyoncu Ltd.
|
Güzelyurt
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
44
|
Hayriye Akın
|
Yayla
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
45
|
Barış Ayracı
|
Yayla
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
46
|
Gürcan Demirbilek
|
Yayla
|
Mandora Mandarin
|
Temiz
|
47
|
Erdoğan Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
48
|
Emir Öztüren
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
49
|
Şebnem Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
50
|
Salih Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
51
|
Sadık Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar
|
Temiz
|
52
|
Taşim Dağlı
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
53
|
Taşim Dağlı
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
54
|
Cumali Ağar
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
55
|
Mehtap Uzunkaya
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
56
|
Halil Ünver
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
57
|
Vehbi Kabak
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
58
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Patlıcan
|
Temiz
|
59
|
Mithat Kayıkçı
|
Akdeniz
|
Bakla
|
Temiz
|
60
|
Akdeniz Gıda Ltd.
|
Tepebaşı
|
Salatalık
|
Temiz
|
61
|
Cypfruvex
|
Kalkanlı
|
Limon Konsantre
|
Temiz
|
62
|
Cypfruvex
|
Kalkanlı
|
Valencia Konsantre
|
Temiz
|
63
|
Cypfruvex
|
Kalkanlı
|
Mandarin Konsantre
|
Temiz