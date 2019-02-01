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Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 25 -31 Ocak  tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

01 Şubat 2019 Cuma 17:41
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Açıklamada ithal ve yerli ürünlerde yapılan analizlerde ilaç kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri,  pul biber çeşitleri, patates, mısır, balya, kepek, sığır yemi, ay çiçek küsbesi, arpa, buğday (ekmeklik), soya küsbesi, besi ve süt yemi olmak üzere 39 numuneden 39'u temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.

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Yerli ürünlerden de mandora mandarin, patlıcan, salatalık, domates, enginar, kabak, kapya biber, bakla ve limon konsantre olmak  üzere 24 numuneden  24'ü de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.                                                         

Gazimağusa’da  kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in  ürünlerinden alınan üçüncü numuneden  yapılan laboratuvar  analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verildiği bildirildi.

GIDA ANALİZ SONUÇLARI:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Akari Free Port

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

2

Nej Grain  Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

3

Nej Grain  Ltd.

İthal

Kepek

Temiz

4

Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.

İthal

Balya

Temiz

5

Pınarlı Tarım

İthal

Yem

Temiz

6

TÜK

İthal

Kepek(Yemlik)

Temiz

7

TÜK

İthal

Arpa(Yemlik)

Temiz

8

Hidayet Aktuna

İthal

Sığır Yemi

Temiz

9

Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.

İthal

Balya

Temiz

10

Sadamir Ltd.

İthal

Patates

Temiz

11

Holly Grains

İthal

Mısır

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

24

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

25

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

27

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

28

Harbelloğlu Ltd.

İthal

Pul Biber (Tatlı)

Temiz

29

Muhammed M. Ömeroğlu

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

30

Muhammed M. Ömeroğlu

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

31

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Besi Yemi

Temiz

32

Roseday Hay.ve Çift. Ltd

İthal

Süt Yemi

Temiz

33

Mahmut Hayta

İthal

Besi Yemi

Temiz

34

Pınarlı Koop

İthal

Yem

Temiz

35

Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.

İthal

Balya

Temiz

36

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

37

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

38

TÜK

İthal

Arpa(Yemlik)

Temiz

39

Akari Free Port

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

40

Ahmet Özağaoğlu

Haspolat

Enginar

Temiz

41

Sadiye Özağaoğlu

Haspolat

Enginar

Temiz

42

Ahmet Mehmet Mullaaziz

Doğancı

Mandora Mandarin

Temiz

43

Kalyoncu Ltd.

Güzelyurt

Mandora Mandarin

Temiz

44

Hayriye Akın

Yayla

Mandora Mandarin

Temiz

45

Barış Ayracı

Yayla

Mandora Mandarin

Temiz

46

Gürcan Demirbilek

Yayla

Mandora Mandarin

Temiz

47

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

48

Emir Öztüren

Sınırüstü

Enginar

Temiz

49

Şebnem Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

50

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

51

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar

Temiz

52

Taşim Dağlı

Mağusa

Domates

Temiz

53

Taşim Dağlı

Mağusa

Salatalık

Temiz

54

Cumali Ağar

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

55

Mehtap Uzunkaya

Mağusa

Kabak

Temiz

56

Halil Ünver

Mağusa

Salatalık

Temiz

57

Vehbi Kabak

Mağusa

Domates

Temiz

58

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Patlıcan

Temiz

59

Mithat Kayıkçı

Akdeniz

Bakla

Temiz

60

Akdeniz Gıda Ltd.

Tepebaşı

Salatalık

Temiz

61

Cypfruvex

Kalkanlı

Limon Konsantre

Temiz

62

Cypfruvex

Kalkanlı

Valencia Konsantre

Temiz

63

Cypfruvex

Kalkanlı

Mandarin Konsantre

Temiz
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Tarım DairesiGıdaAnalizDenetimSonuçlarHaberGündemKıbrıs
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