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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

05 Nisan 2019 Cuma 16:44
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçlarına göre, SVS Ticaret Ltd’e ait ithal armut ile Tatlısu’da Seyfettin Yalçın’ın ürettiği asma yaprağı ve Koruçam’da Ahmet Çakır’ın maydanozunda limitlerin üstünde ilaç kalıntısı tespit edildi.

Tarım Dairesi, 29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi:
İTHAL ARMUTTA LİMİTÜSTÜ İLAÇ KALINTISI…

İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, sığır-koyun besi yemleri ve süt yemleri, yeşil cin biber, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, greyfurt, mısır (yemlik), nar ve iç yer fıstığı olmak üzere 32 numuneden 31'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

SVS Tic. Ltd.’e ait ithal Armut (S:M) alınan numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

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YERLİ ASMA YAPRAĞI VE MAYDANOZDA İLAÇ…

Yerli ürünlerden Asma Yaprağı, Domates, Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Pırasa,
Salatalık, Patlıcan, Roka ve Nane olmak üzere 60 numuneden 58'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (3.Alım), fasulye üretimi yapan Nuri İster (2.Alım), Ahmet Özdemir (3.Alım), Özcan Bozkoyun ve Emine Çelik (2.Alım) ve Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un (2.alım) ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünlerin hasadına izin verildi.

Tatlısu köyünde asma yaprağı üretimi yapan Seyfettin Yalçın ve Koruçam köyünde maydanoz üretimi yapan Ahmet Çakır’ın ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullandığı tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.
 

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Tarım Dairesi
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