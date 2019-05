Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı...

Tarım Dairesi 3 - 9 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır Besi ve Koyun Süt Yemleri , Çilek, Kiraz, Mısır Slajı, Ayva, Pul Biber Çeşitleri,Greyfurt ve Karpuz olmak üzere 43 numuneden 39'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma(golden) ve erik, Nuri Ersoy Ltd.'e ait armut(deveci) ve Bekir Cura'ya ait elma (starking) de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edillmiştir.

Yerli ürünlerden Domates,Enginar, Salatalık,Taze Fasulye, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz ,Biber Çeşitleri, Patlıcan,Dere Otu,Beyaz Sarma ,Marul, Fiğ,Havetta ve Buğday olmak üzere 49 numuneden 40'ı temiz olup, 9 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Bostancı'da domates üretimi yapan Kemal Günsel, Tatlısu'da domates üretimi yapan Abdullah Özdilek, Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Mustafa Çiftçi ve Nurettin Solak, Doğancı'da kapya biber ve çarli biber üretimi yapan Osman Çınar'ın ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmulştur.

Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Ramazan Değirmenci pestisit oranının yüksek olmasından dolayı, Koruçam'da Iceberg Marul üretimi yapan Ali Güler'in üründe tavsiye dışı ilaç kullanmasından dolayı ve Mağusa'da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün 3. alımda da pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Süt 19 Yemi Temiz

2 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Besi 14 Yemi Temiz

3 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

4 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Süt 19 Yemi Temiz

5 Ramazan Akyüz İthal Mısır Slajı Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Can Erik Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayva Temiz

12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Deveci) Menşeine İade

13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Menşeine İade

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Granny) Temiz

16 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

17 Bekir Cura İthal Elma(Granny) Temiz

18 Bekir Cura İthal Elma(Stk) Menşeine İade

19 Bekir Cura İthal Elma(Golden) Temiz

20 Hakan Düzgün İthal Tatlı Toz Biber Temiz

21 Hakan Düzgün İthal Acı Pul Biber Temiz

22 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

23 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

24 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

25 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz

32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Greyfurt Temiz

33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Menşeine İade

34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

36 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz

37 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Gel. Temiz

38 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Std. Temiz

39 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 19 Prt Temiz

40 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz

41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

42 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz

43 Gazi Karakaş Çiftliği İthal Cp Sığır Süt 19 Yemi Temiz

44 Serhat İnanlı İnönü Havetta Temiz

45 Serhat İnanlı İnönü Fiğ Temiz

46 Serhat İnanlı İnönü Buğday Temiz

47 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz



48 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz49 Kemal Günsel Bostancı Domates Limit Üstü50 Ali Emin Zümrütköy Salatalık Temiz51 Ali Emin Zümrütköy Marul Temiz52 Mustafa Bağrıaçık Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz53 Gönül Keskin Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz54 İbrahim Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz55 Hüseyin Bahalı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz56 Mustafa Çiftçi Yeşilyurt Asma Yaprağı Limit Üstü57 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz58 Nurettin Solak Yeşilyurt Asma Yaprağı Limit Üstü59 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber Limit Üstü60 Osman Çınar Doğancı Patlıcan Temiz61 Osman Çınar Doğancı Çarli Biber Limit Üstü62 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kapya Biber Temiz63 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kabak Temiz64 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Sari Çarli Biber Temiz65 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz66 Mehmet Yavşan Tatlısu Fasulye Temiz67 Ali Çil Tatlısu Fasulye Temiz68 Ali Çil Tatlısu Biber Temiz69 Mustafa Çil Tatlısu Biber Temiz70 Mustafa Çil Tatlısu Biber Dolmalık Temiz71 Abdullah Özdilek Tatlısu Salatalık Temiz72 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Limit Üstü73 Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Asma yaprağı İmha74 Hüseyin Muti Alsancak Kapya biber Temiz75 Starling Alsancak T. Fasulye Temiz76 Ali Güler Koruçam Marul Iceberg İmha77 Ali Güler Koruçam Dere Otu Temiz78 Hüseyin Muti Alsancak Maydanoz Temiz79 Hatice Fidan Balcı Mağusa Domates Temiz80 Reşit Açıkgöz Mağusa Kapya Biber İmha81 Reşit Açıkgöz Mağusa Biber Dolmalık Temiz82 Mehmet Çetin Mağusa Salatalık Temiz83 Mehmet Çetin Mağusa Marul Temiz84 Mehmet Çetin Mağusa Beyaz Sarma Temiz85 Muhammed Çoşkun Mağusa Kabak Temiz86 Hatice Fidan Balcı Mağusa Sivri Biber Temiz87 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz88 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz89 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz90 Ali Gencer Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz91 Ali Özadalı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz92 Halil Özyüksel Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz93 Şifa Volkan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz94 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz95 Salih Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz96 Özcan Gazelci Türkmenköy Enginar Temiz97 Mehmet Özkıraç Akdoğan Enginar Temiz