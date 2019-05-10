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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı...

10 Mayıs 2019 Cuma 13:30
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı...
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Tarım Dairesi 3 - 9 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır Besi ve Koyun Süt Yemleri , Çilek, Kiraz, Mısır Slajı, Ayva, Pul Biber Çeşitleri,Greyfurt ve Karpuz olmak üzere 43 numuneden 39'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma(golden) ve erik, Nuri Ersoy Ltd.'e ait armut(deveci) ve Bekir Cura'ya ait elma (starking) de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edillmiştir. 
Yerli ürünlerden Domates,Enginar, Salatalık,Taze Fasulye, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz ,Biber Çeşitleri, Patlıcan,Dere Otu,Beyaz Sarma ,Marul, Fiğ,Havetta ve Buğday olmak üzere 49 numuneden 40'ı temiz olup, 9 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Bostancı'da domates üretimi yapan Kemal Günsel, Tatlısu'da domates üretimi yapan Abdullah Özdilek, Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Mustafa Çiftçi ve Nurettin Solak, Doğancı'da kapya biber ve çarli biber üretimi yapan Osman Çınar'ın ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmulştur.

Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Ramazan Değirmenci pestisit oranının yüksek olmasından dolayı, Koruçam'da Iceberg Marul üretimi yapan Ali Güler'in üründe tavsiye dışı ilaç kullanmasından dolayı ve Mağusa'da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün 3. alımda da pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.


İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Süt 19 Yemi Temiz 
2 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Besi 14 Yemi Temiz 
3 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz 
4 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Süt 19 Yemi Temiz 
5 Ramazan Akyüz İthal Mısır Slajı Temiz 
6 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 
7 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
8 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
9 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz 
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Can Erik Temiz 
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayva Temiz 
12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Deveci) Menşeine İade 
13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Menşeine İade 
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Granny) Temiz 
16 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz 
17 Bekir Cura İthal Elma(Granny) Temiz 
18 Bekir Cura İthal Elma(Stk) Menşeine İade 
19 Bekir Cura İthal Elma(Golden) Temiz 
20 Hakan Düzgün İthal Tatlı Toz Biber Temiz 
21 Hakan Düzgün İthal Acı Pul Biber Temiz 
22 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
23 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
24 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
25 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 
26 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 
27 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 
28 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
31 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz 
32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Greyfurt Temiz 
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Menşeine İade 
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz 
36 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz 
37 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Gel. Temiz 
38 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Std. Temiz 
39 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 19 Prt Temiz 
40 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz 
41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
42 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz 
43 Gazi Karakaş Çiftliği İthal Cp Sığır Süt 19 Yemi Temiz 
44 Serhat İnanlı İnönü Havetta Temiz 
45 Serhat İnanlı İnönü Fiğ Temiz 
46 Serhat İnanlı İnönü Buğday Temiz 
47 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz 

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48 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz 
49 Kemal Günsel Bostancı Domates Limit Üstü 
50 Ali Emin Zümrütköy Salatalık Temiz 
51 Ali Emin Zümrütköy Marul Temiz 
52 Mustafa Bağrıaçık Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
53 Gönül Keskin Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
54 İbrahim Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
55 Hüseyin Bahalı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
56 Mustafa Çiftçi Yeşilyurt Asma Yaprağı Limit Üstü 
57 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
58 Nurettin Solak Yeşilyurt Asma Yaprağı Limit Üstü 
59 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber Limit Üstü 
60 Osman Çınar Doğancı Patlıcan Temiz 
61 Osman Çınar Doğancı Çarli Biber Limit Üstü 
62 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kapya Biber Temiz 
63 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kabak Temiz 
64 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Sari Çarli Biber Temiz 
65 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz 
66 Mehmet Yavşan Tatlısu Fasulye Temiz 
67 Ali Çil Tatlısu Fasulye Temiz 
68 Ali Çil Tatlısu Biber Temiz 
69 Mustafa Çil Tatlısu Biber Temiz 
70 Mustafa Çil Tatlısu Biber Dolmalık Temiz 
71 Abdullah Özdilek Tatlısu Salatalık Temiz 
72 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Limit Üstü 
73 Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Asma yaprağı İmha 
74 Hüseyin Muti Alsancak Kapya biber Temiz 
75 Starling Alsancak T. Fasulye Temiz 
76 Ali Güler Koruçam Marul Iceberg İmha 
77 Ali Güler Koruçam Dere Otu Temiz 
78 Hüseyin Muti Alsancak Maydanoz Temiz 
79 Hatice Fidan Balcı Mağusa Domates Temiz 
80 Reşit Açıkgöz Mağusa Kapya Biber İmha 
81 Reşit Açıkgöz Mağusa Biber Dolmalık Temiz 
82 Mehmet Çetin Mağusa Salatalık Temiz 
83 Mehmet Çetin Mağusa Marul Temiz 
84 Mehmet Çetin Mağusa Beyaz Sarma Temiz 
85 Muhammed Çoşkun Mağusa Kabak Temiz 
86 Hatice Fidan Balcı Mağusa Sivri Biber Temiz 
87 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz 
88 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz 
89 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz 
90 Ali Gencer Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
91 Ali Özadalı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
92 Halil Özyüksel Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
93 Şifa Volkan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
94 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz 
95 Salih Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz 
96 Özcan Gazelci Türkmenköy Enginar Temiz 
97 Mehmet Özkıraç Akdoğan Enginar Temiz

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Tarım Dairesi
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