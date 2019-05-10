Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı...

Tarım Dairesi 3 - 9 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır Besi ve Koyun Süt Yemleri , Çilek, Kiraz, Mısır Slajı, Ayva, Pul Biber Çeşitleri,Greyfurt ve Karpuz olmak üzere 43 numuneden 39'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma(golden) ve erik, Nuri Ersoy Ltd.'e ait armut(deveci) ve Bekir Cura'ya ait elma (starking) de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edillmiştir.
Yerli ürünlerden Domates,Enginar, Salatalık,Taze Fasulye, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz ,Biber Çeşitleri, Patlıcan,Dere Otu,Beyaz Sarma ,Marul, Fiğ,Havetta ve Buğday olmak üzere 49 numuneden 40'ı temiz olup, 9 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Bostancı'da domates üretimi yapan Kemal Günsel, Tatlısu'da domates üretimi yapan Abdullah Özdilek, Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Mustafa Çiftçi ve Nurettin Solak, Doğancı'da kapya biber ve çarli biber üretimi yapan Osman Çınar'ın ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmulştur.
Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Ramazan Değirmenci pestisit oranının yüksek olmasından dolayı, Koruçam'da Iceberg Marul üretimi yapan Ali Güler'in üründe tavsiye dışı ilaç kullanmasından dolayı ve Mağusa'da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz'ün 3. alımda da pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Süt 19 Yemi Temiz
2 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Besi 14 Yemi Temiz
3 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
4 Dörtyol Kalkınma Koop. İthal Royal Süt 19 Yemi Temiz
5 Ramazan Akyüz İthal Mısır Slajı Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Can Erik Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayva Temiz
12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Deveci) Menşeine İade
13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Menşeine İade
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Granny) Temiz
16 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
17 Bekir Cura İthal Elma(Granny) Temiz
18 Bekir Cura İthal Elma(Stk) Menşeine İade
19 Bekir Cura İthal Elma(Golden) Temiz
20 Hakan Düzgün İthal Tatlı Toz Biber Temiz
21 Hakan Düzgün İthal Acı Pul Biber Temiz
22 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
23 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
24 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
25 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz
32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Greyfurt Temiz
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Menşeine İade
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
36 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz
37 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Gel. Temiz
38 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Std. Temiz
39 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 19 Prt Temiz
40 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz
41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
42 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz
43 Gazi Karakaş Çiftliği İthal Cp Sığır Süt 19 Yemi Temiz
44 Serhat İnanlı İnönü Havetta Temiz
45 Serhat İnanlı İnönü Fiğ Temiz
46 Serhat İnanlı İnönü Buğday Temiz
47 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz
49 Kemal Günsel Bostancı Domates Limit Üstü
50 Ali Emin Zümrütköy Salatalık Temiz
51 Ali Emin Zümrütköy Marul Temiz
52 Mustafa Bağrıaçık Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
53 Gönül Keskin Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
54 İbrahim Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
55 Hüseyin Bahalı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
56 Mustafa Çiftçi Yeşilyurt Asma Yaprağı Limit Üstü
57 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
58 Nurettin Solak Yeşilyurt Asma Yaprağı Limit Üstü
59 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber Limit Üstü
60 Osman Çınar Doğancı Patlıcan Temiz
61 Osman Çınar Doğancı Çarli Biber Limit Üstü
62 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kapya Biber Temiz
63 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Kabak Temiz
64 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Sari Çarli Biber Temiz
65 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz
66 Mehmet Yavşan Tatlısu Fasulye Temiz
67 Ali Çil Tatlısu Fasulye Temiz
68 Ali Çil Tatlısu Biber Temiz
69 Mustafa Çil Tatlısu Biber Temiz
70 Mustafa Çil Tatlısu Biber Dolmalık Temiz
71 Abdullah Özdilek Tatlısu Salatalık Temiz
72 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Limit Üstü
73 Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Asma yaprağı İmha
74 Hüseyin Muti Alsancak Kapya biber Temiz
75 Starling Alsancak T. Fasulye Temiz
76 Ali Güler Koruçam Marul Iceberg İmha
77 Ali Güler Koruçam Dere Otu Temiz
78 Hüseyin Muti Alsancak Maydanoz Temiz
79 Hatice Fidan Balcı Mağusa Domates Temiz
80 Reşit Açıkgöz Mağusa Kapya Biber İmha
81 Reşit Açıkgöz Mağusa Biber Dolmalık Temiz
82 Mehmet Çetin Mağusa Salatalık Temiz
83 Mehmet Çetin Mağusa Marul Temiz
84 Mehmet Çetin Mağusa Beyaz Sarma Temiz
85 Muhammed Çoşkun Mağusa Kabak Temiz
86 Hatice Fidan Balcı Mağusa Sivri Biber Temiz
87 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz
88 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz
89 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz
90 Ali Gencer Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
91 Ali Özadalı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
92 Halil Özyüksel Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
93 Şifa Volkan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
94 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
95 Salih Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
96 Özcan Gazelci Türkmenköy Enginar Temiz
97 Mehmet Özkıraç Akdoğan Enginar Temiz