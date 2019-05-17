Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 10 - 16 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri , Erik Çeşitleri, Çilek, Kiraz, Soya Küsbesi, Buğday Unu, Antep Fıstığı(iç) ve Karpuz olmak üzere 33 numuneden 33'ü temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Domates,Salatalık, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz, Golyandro, Biber Çeşitleri, Patates, Marul ,Roka ve Ispanak olmak üzere 25 numuneden 21'i temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel,Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Nazan Özcan'ın ürünlerinden alınan 3. numunede de pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.
Doğancı köyünde kapya biber üretimi yapan Osman Çınar ve Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürünlerinden alınan numunelerde, laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü Bitki Koruma İlacı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biber ve Tatlısu köyünde Abdullah Özdilek' ait domates ürünlerinde 2.kez alınan numunelerde laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 TÜK İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz
2 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Std 14 Prt Temiz
3 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 16 Prt Temiz
4 TÜK İthal Sığır Süt Yemi Gel. 16 Prt Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz Temiz
6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz
7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Can Erik Temiz
8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Erik Temiz
11 Orc Foods Ltd. İthal Kayısı Temiz
12 Orc Foods Ltd. İthal Nektarin Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Erik Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
19 Orc Foods Ltd. İthal Çilek Temiz
20 Pınarlı Koop Ltd. İthal Manolya Besi Yemi Temiz
21 Babür Tic. Ltd İthal Buğday Unu Temiz
22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
31 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
32 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
33 Kemal Tüccaroğlu İthal Antep Fıstığı(iç) Temiz
34 Dilekler Tic. Doğancı Patates Temiz
35 Kemal Günsel Bostancı Domates İmha
36 Ertan Kore Akçay Salatalık Temiz
37 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber Limit Üstü
38 Osman Çınar Doğancı Çarli Biber Temiz
39 Remzi Poyraz Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
40 Remzi Poyraz Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
41 Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
42 Mustafa Tan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
43 Nazan Özcan Yeşilyurt Asma Yaprağı İmha
44 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Temiz
45 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Temiz
46 Ali Yılmaz Mağusa Maydanoz Limit Üstü
47 Ali Yılmaz Mağusa Ispanak Temiz
48 Ali Yılmaz Mağusa Salatalık Temiz
49 Muzaffer Cabbar Mağusa Biber Dolmalık Temiz
50 Serdinç Hayta Mağusa Golyandro Temiz
51 Serdinç Hayta Mağusa Domates Temiz
52 Serdinç Hayta Mağusa Salatalık Temiz
53 Mesut Karataş Mağusa Sivri Biber Temiz
54 Yaşar Beşir Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
55 Ali Güler Koruçam Marul(lolorosso) Temiz
56 Ali Güler Koruçam Marul Temiz
57 Vakkas Tören Akdeniz Marul Temiz
58 Vakkas Tören Akdeniz Roka Temiz