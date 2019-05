Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 10 - 16 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri , Erik Çeşitleri, Çilek, Kiraz, Soya Küsbesi, Buğday Unu, Antep Fıstığı(iç) ve Karpuz olmak üzere 33 numuneden 33'ü temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Domates,Salatalık, Asma Yaprağı, Kabak, Maydanoz, Golyandro, Biber Çeşitleri, Patates, Marul ,Roka ve Ispanak olmak üzere 25 numuneden 21'i temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel,Yeşilyurt'ta asma yaprağı üretimi yapan Nazan Özcan'ın ürünlerinden alınan 3. numunede de pestisit oranının limit altına düşmemesinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.

Doğancı köyünde kapya biber üretimi yapan Osman Çınar ve Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürünlerinden alınan numunelerde, laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü Bitki Koruma İlacı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biber ve Tatlısu köyünde Abdullah Özdilek' ait domates ürünlerinde 2.kez alınan numunelerde laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 TÜK İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz

2 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Std 14 Prt Temiz

3 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 16 Prt Temiz

4 TÜK İthal Sığır Süt Yemi Gel. 16 Prt Temiz

5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz Temiz

6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz

7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Can Erik Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Erik Temiz

11 Orc Foods Ltd. İthal Kayısı Temiz

12 Orc Foods Ltd. İthal Nektarin Temiz

13 Halil Kasap Paz. İthal Erik Temiz

14 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz

15 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

19 Orc Foods Ltd. İthal Çilek Temiz

20 Pınarlı Koop Ltd. İthal Manolya Besi Yemi Temiz

21 Babür Tic. Ltd İthal Buğday Unu Temiz

22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz

23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz

24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz



28 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz30 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz31 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz32 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz33 Kemal Tüccaroğlu İthal Antep Fıstığı(iç) Temiz34 Dilekler Tic. Doğancı Patates Temiz35 Kemal Günsel Bostancı Domates İmha36 Ertan Kore Akçay Salatalık Temiz37 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber Limit Üstü38 Osman Çınar Doğancı Çarli Biber Temiz39 Remzi Poyraz Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz40 Remzi Poyraz Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz41 Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz42 Mustafa Tan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz43 Nazan Özcan Yeşilyurt Asma Yaprağı İmha44 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Temiz45 Abdullah Özdilek Tatlısu Domates Temiz46 Ali Yılmaz Mağusa Maydanoz Limit Üstü47 Ali Yılmaz Mağusa Ispanak Temiz48 Ali Yılmaz Mağusa Salatalık Temiz49 Muzaffer Cabbar Mağusa Biber Dolmalık Temiz50 Serdinç Hayta Mağusa Golyandro Temiz51 Serdinç Hayta Mağusa Domates Temiz52 Serdinç Hayta Mağusa Salatalık Temiz53 Mesut Karataş Mağusa Sivri Biber Temiz54 Yaşar Beşir Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz55 Ali Güler Koruçam Marul(lolorosso) Temiz56 Ali Güler Koruçam Marul Temiz57 Vakkas Tören Akdeniz Marul Temiz58 Vakkas Tören Akdeniz Roka Temiz