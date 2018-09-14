Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94506
ALTIN
237.819
DOLAR
6.1667
STERLİN
8.0739
EURO
7.1957
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
iPhone XS Max mi Galaxy Note 9 mu?
iPhone XS Max mi Galaxy...
Astronotlarla havada yarıştı!
Astronotlarla havada yarıştı!

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 7-13 Eylül 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

14 Eylül 2018 Cuma 13:45
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde  değerlendirildi.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Üzüm Çeşitleri , Iceberg Marul, Buğday, Nektarin,Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Havuç ve Şili Kırmızı Biber olmak üzere 72 numuneden 69 ‘u temiz olup, sadece 3 numunede  ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Nuri Ersoy Ltd ve Onbaşı İşletmeleri Ltd ait Elma(Gala) da Limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler menşeine iade edilmiştir.Veli Karakuş’a ait Armut(S.M) firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden  Maydanoz, Salatalık,Domates ,Biber Çeşitleri, Golyandro, Ispanak, Turp, Patlıcan Çeşitleri, Marul, Pırasa ve Kabak olmak üzere 30 numuneden 26’sı temiz olup, 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait Biber Kapyadan alınan numunede (2.Alım) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur. Ozanköy’de Ahmet Kayım’a ait Marul, Yeşilköy’de Ali Gürler’e ait Maydanoz ve Cemil Güngör’e ait Biberden alınan numunelerde tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiIthal ürünYerli ürünGıdaDenetimAnalizGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Koruma Dairesi, kaplumbağa baskılı okul çantası dağıtacak
Çevre Koruma Dairesi, kaplumbağa baskılı okul çantası dağıtacak
KTÖS: “Koalisyon ortakları sorunların çözümünde sınıfta kaldı”
KTÖS: “Koalisyon ortakları sorunların çözümünde sınıfta kaldı”
New York’ta yine Kıbrıs görüşülecek...
New York’ta yine Kıbrıs görüşülecek...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim